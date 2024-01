https://sputniknews.com.tr/20240131/hukumet-calisani-oldugu-icin-babasinin-kafasini-kesti-videosunu-paylasti-gocmenlere-izin-verdi-1080214936.html

Hükümet çalışanı olan babasının kafasını kesti, videosunu paylaştı: 'Göçmenlere izin verdi'

Hükümet çalışanı olan babasının kafasını kesti, videosunu paylaştı: 'Göçmenlere izin verdi'

Pensilvanya'da yaşan Justin Mohn, 68 yaşındaki federal hükümet çalışanı babasının başını kestikten sonra kurbanın kafasını gösterdiği videoyu sosyal medyada... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T09:10+0300

2024-01-31T09:10+0300

2024-01-31T10:08+0300

dünya

joe biden

abd

göçmen

göçmen krizi

göçmen işçiler

kaçak göçmen

göçmen krizi

cinayet

polis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/01/1050381545_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5fd1cca5b1492ef2ea697bb7d5ab2153.jpg

32 yaşındaki Justin Mohn, babası Michael'ın kafasını keserek kanlı bir plastik torba içinde tutarken çektiği video ile infial yarattı.Hükümeti, ABD'yi yok ettiğini iddia ettiği göçmenler için suçlayan bir konuşma yaparak eleştiren Mohn'un videosu Dün akşam şikayetler üzerine kaldırıldı. 14 dakikalık videoda Mohn, şu ifadeleri kullandı:Aylık 2.7 milyar kullanıcısı olan sosyal medya platformunun kullanıcılarını dehşete düşüren video, yayından kaldırılmadan önce altı saat boyunca internette kaldı. Ayrıca Mohn, aralarında FBI Direktörü Christopher Wray, Adalet Bakanı Merrick Garland ve eski Adalet Bakanı Bill Barr'ın da bulunduğu üst düzey yetkilileri öldürebilecek kişilere 1 milyon dolar ödül vereceğini söyledi.Polis, videoyla ilgili ihbar aldıktan sonra hızla 'ilgili kişiyi' tespit ettiklerini ve yerel saat ile 19.00'da Justin Mohn'un evine ulaştıklarını, Michael Mohn'u banyoda başsız cesedi ile ölü bulduklarını aktardı.Mohn'un babası, 63 yaşındaki annesi Denice, 35 yaşındaki erkek kardeşi Zachary ve 38 yaşındaki kız kardeşi Stephanie ile birlikte yaşadığı da verilen bilgiler arasında.

https://sputniknews.com.tr/20240126/havadan-cekilen-goruntuler-infial-yaratti-ciftligin-bahcesinde-kafeslere-konulmus-50yi-askin-ceset-1080059152.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

who is justin mohn, what happened to justin mohn father michael, breaking news mohn, justin mohn, beheading suspect justin mohn