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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240131/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080217997.html
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3680 liradan, euro 32,8870 liradan güne başladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,3660 liradan alınan dolar, 30,3680 liradan satılıyor. 32,8850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8870 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,3590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9280 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 845 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 36 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.468 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 974 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240130/dolar-ve-euro-tarihi-seviyelerde-1080177855.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, yarım gram altın, altın, bitcoin
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, yarım gram altın, altın, bitcoin

Dolar kuru bugün ne kadar?

10:19 31.01.2024
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,3680 liradan, euro 32,8870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,3660 liradan alınan dolar, 30,3680 liradan satılıyor. 32,8850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8870 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,3590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9280 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 845 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 36 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.468 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 974 dolar seviyesinde.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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