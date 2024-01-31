https://sputniknews.com.tr/20240131/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080217997.html

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3680 liradan, euro 32,8870 liradan güne başladı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T10:19+0300

2024-01-31T10:19+0300

2024-01-31T10:19+0300

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Serbest piyasada 30,3660 liradan alınan dolar, 30,3680 liradan satılıyor. 32,8850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8870 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,3590 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9280 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 988 lira, çeyrek altın 3 bin 220 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 845 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 36 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.468 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 974 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240130/dolar-ve-euro-tarihi-seviyelerde-1080177855.html

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