https://sputniknews.com.tr/20240131/danistay-uyesi-yilmaz-akcil-anayasa-mahkemesi-uyeligine-secildi-1080212117.html

Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T02:07+0300

2024-01-31T02:07+0300

2024-01-31T02:14+0300

türkiye

danıştay

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anayasa mahkemesi

anayasa mahkemesi (aym)

recep tayyip erdoğan

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Anayasa Mahkemesi'ne üyeliğine seçme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.Anayasa Mahkemesinin Danıştay kontenjanından üyesi Muammer Topal'ın görev süresinin 30 Ocak'ta dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliği için Danıştay Genel Kurulunda seçim yapılmış, seçimde en yüksek oyu Yılmaz Akçil almış, en yüksek oyu alan 3 aday sırasıyla Cumhurbaşkanlığına sunulmuştu.Yılmaz Akçil kimdir?Akçil, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1968'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989'da mezun olan Akçil, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamladı.Akçil, Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.2011'de Danıştay Üyeliğine seçilen, 2014-2018 yılları arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten Akçil, 2018'de Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçildi. Akçil, evli ve 4 çocuk babası.Anayasa Mahkemesi üye seçimi nasıl yapılır?Anayasa Mahkemesi on beş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmış beş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından uygulayamayacağının kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

https://sputniknews.com.tr/20220614/danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-icin-mutalaasini-acikladi-1057420280.html

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anayasa mahkemesi üye seçimi nasıl yapılır?yılmaz akçil kimdir?