CHP'den Meral Akşener'e 'seçim afişi' yanıtı

''Biz muhalefete muhalefet etmeme tavrımızı sürdürüyoruz. Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler kurallar ticari ilişkiler bellidir. Bu ticaretin gereğini yerine getiren özel sektör tarafından yönetilen çok sayıda afiş ortamına afişlerini asar ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir’in bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin Fatih'e benzettiğin ve 'Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi' olarak tanımladığın Sayın İmamoğlu'nu Sayın Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak kendisini engellemekle itham etmek yine İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır biz buna da saygılıyız. Halkımız geçmişte olanları ve bugün olanları birlikte değerlendirecektir.''