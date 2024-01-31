CHP'den Meral Akşener'e 'seçim afişi' yanıtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240131/chpden-meral-aksenere-secim-afisi-yaniti-1080232478.html
CHP'den Meral Akşener'e 'seçim afişi' yanıtı
CHP'den Meral Akşener'e 'seçim afişi' yanıtı
CHP ile İYİ Parti arasında afiş gerilimi devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim afişlerinin asılmasının... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:55+0300
2024-01-31T15:55+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
meral akşener
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg
Yerel seçim yaklaşırken, partilerin saha çalışmaları sürüyor.İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de asmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan yanıt geldi.Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Günaydın şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20240131/aksenerden-ibbye-afis-tepkisi-bizi-engellemeye-calisan-bestepe-degil-sarachane-1080219846.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_28:0:676:486_1920x0_80_0_0_4c76ae8bad3db814f09e4dd119cf748c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, meral akşener, seçim
chp, meral akşener, seçim

CHP'den Meral Akşener'e 'seçim afişi' yanıtı

15:55 31.01.2024
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA
Abone ol
CHP ile İYİ Parti arasında afiş gerilimi devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim afişlerinin asılmasının engellendiğini iddia ederek CHP'ye yönelik suçlamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ''Bir afişin nasıl asılacağı bellidir, belediyelerin bunu kontrol etme durumu yoktur" dedi.
Yerel seçim yaklaşırken, partilerin saha çalışmaları sürüyor.

İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de asmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.
Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan yanıt geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Akşener'den İBB’ye afiş tepkisi: 'Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane'
10:58
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Günaydın şöyle konuştu:
''Biz muhalefete muhalefet etmeme tavrımızı sürdürüyoruz. Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler kurallar ticari ilişkiler bellidir. Bu ticaretin gereğini yerine getiren özel sektör tarafından yönetilen çok sayıda afiş ortamına afişlerini asar ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir’in bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin Fatih'e benzettiğin ve 'Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi' olarak tanımladığın Sayın İmamoğlu'nu Sayın Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak kendisini engellemekle itham etmek yine İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır biz buna da saygılıyız. Halkımız geçmişte olanları ve bugün olanları birlikte değerlendirecektir.''
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала