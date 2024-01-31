CHP'den Meral Akşener'e 'seçim afişi' yanıtı
© AACHP
© AA
Abone ol
CHP ile İYİ Parti arasında afiş gerilimi devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim afişlerinin asılmasının engellendiğini iddia ederek CHP'ye yönelik suçlamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ''Bir afişin nasıl asılacağı bellidir, belediyelerin bunu kontrol etme durumu yoktur" dedi.
Yerel seçim yaklaşırken, partilerin saha çalışmaları sürüyor.
İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de asmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.
İYİ Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir’de asmak istedikleri afişlerin, CHP’li belediyeler tarafından engellendiğini açıkladı.
Akşener'in CHP'ye yönelik eleştirilerine Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan yanıt geldi.
Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Günaydın şöyle konuştu:
''Biz muhalefete muhalefet etmeme tavrımızı sürdürüyoruz. Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler kurallar ticari ilişkiler bellidir. Bu ticaretin gereğini yerine getiren özel sektör tarafından yönetilen çok sayıda afiş ortamına afişlerini asar ne Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara, İstanbul ve İzmir’in bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin Fatih'e benzettiğin ve 'Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi' olarak tanımladığın Sayın İmamoğlu'nu Sayın Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak kendisini engellemekle itham etmek yine İYİ Parti'nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır biz buna da saygılıyız. Halkımız geçmişte olanları ve bugün olanları birlikte değerlendirecektir.''