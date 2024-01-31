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Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması
Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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beşiktaş
vincent aboubakar
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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
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beşiktaş, vincent aboubakar, salih uçan, sakatlık
beşiktaş, vincent aboubakar, salih uçan, sakatlık

Beşiktaş'tan Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması

11:45 31.01.2024
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Beşiktaş - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Kamerun milli takımının Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır. Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir"

"Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor‘la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan‘ın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
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