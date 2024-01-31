https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-yumakli-acikladi-56-projeye-195-milyon-lira-hibe-saglanacak-1080245609.html

Bakan Yumaklı açıkladı: 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak

Bakan Yumaklı açıkladı: 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 projenin daha uygun olarak değerlendirildiğini ve söz... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T22:26+0300

2024-01-31T22:26+0300

2024-01-31T22:26+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

hibe

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu (TKDK) etiketleyerek, IPARD-II Programı çerçevesinde değerlendirilen projeler ve bunlara sağlanan hibelere ilişkin paylaşım yaptı.Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231126/bakanlik-acikladi-hayvancilik-destekleri-artirildi-1077790080.html

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ibrahim yumaklı, hibe