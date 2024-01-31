https://sputniknews.com.tr/20240131/bakan-yumakli-acikladi-56-projeye-195-milyon-lira-hibe-saglanacak-1080245609.html
Bakan Yumaklı açıkladı: 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak
Bakan Yumaklı açıkladı: 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 projenin daha uygun olarak değerlendirildiğini ve söz... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T22:26+0300
2024-01-31T22:26+0300
2024-01-31T22:26+0300
türkiye
ibrahim yumaklı
hibe
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu (TKDK) etiketleyerek, IPARD-II Programı çerçevesinde değerlendirilen projeler ve bunlara sağlanan hibelere ilişkin paylaşım yaptı.Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20231126/bakanlik-acikladi-hayvancilik-destekleri-artirildi-1077790080.html
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ibrahim yumaklı, hibe
Bakan Yumaklı açıkladı: 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 projenin daha uygun olarak değerlendirildiğini ve söz konusu projelere 195 milyon lira hibe desteği sağlanacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu (TKDK) etiketleyerek, IPARD-II Programı çerçevesinde değerlendirilen projeler ve bunlara sağlanan hibelere ilişkin paylaşım yaptı.
Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 364 milyon lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında, desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon liraya ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun."