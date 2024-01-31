https://sputniknews.com.tr/20240131/bahceliden-can-atalay-yorumu-adalet-yerini-buldu-1080232125.html
Bahçeli'den Can Atalay yorumu: 'Adalet yerini buldu'
Bahçeli'den Can Atalay yorumu: 'Adalet yerini buldu'
MHP lideri Bahçeli, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında 'Adalet yerini buldu' dedi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T15:40+0300
2024-01-31T15:40+0300
2024-01-31T16:10+0300
politika
can atalay
devlet bahçeli
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Dün TBMM'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi’dir. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/tbmm-genel-kurulunda-can-atalay-karari-okunurken-gerginlik-yasandi--1080202347.html
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can atalay, devlet bahçeli
can atalay, devlet bahçeli
Bahçeli'den Can Atalay yorumu: 'Adalet yerini buldu'
15:40 31.01.2024 (güncellendi: 16:10 31.01.2024)
MHP lideri Bahçeli, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında 'Adalet yerini buldu' dedi.
Dün TBMM'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, "Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi’dir. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi’nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa’nın 84’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır." dedi.