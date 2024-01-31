https://sputniknews.com.tr/20240131/aymden-nonos-ve-nonis-karari-1080225143.html

AYM'den 'nonoş' ve 'noniş' kararı

AYM'den 'nonoş' ve 'noniş' kararı

Anayasa Mahkemesi, sosyal medya paylaşımında kullandığı "noniş" ve "nonoş" ifadeleri nedeniyle hakaret suçundan cezalandırılan kişinin ifade özgürlüğü hakkının... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T12:32+0300

2024-01-31T12:32+0300

2024-01-31T12:32+0300

yaşam

aym

hakaret

nonoş

noniş

dava

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, müteahhitlik yapan K.K, kat maliklerinin onayını almadan dubleks daireleri 4 ayrı daireye dönüştürdü. Durumun tapu dairesine bildirmesi üzerine taraflar arasında husumet oluştu.Bunun üzerine K.K, sosyal medyadan içinde "noniş" ile "nonoş" ifadeleri geçen bir paylaşımda bulundu. Kat maliklerinden L.K'nin, söz konusu paylaşımın kendisini hedef aldığı şikayeti üzerine K.K, hakaret suçundan yargılandı ve 1740 lira adli para cezasına çarptırıldı.Hakkındaki mahkumiyet hükmünün kesinleşmesi üzerine K.K, hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.Yüksek Mahkeme, başvurucunun Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti.Kararın gerekçesindenİfade özgürlüğünün bir dereceye kadar abartıya, hatta kışkırtmaya izin verecek şekilde geniş yorumlanması gerektiği belirtilen kararda, sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin kaba ve kırıcı olduğu değerlendirilse dahi toplumda bireylerin birbirlerine kaba ve kırıcı sözler sarf ettiği her olayda adli ceza ile mahkemelerin ifade özgürlüğüne müdahale etmelerinin beklenmemesi gerektiği vurgulandı.Kararda, "Sosyal medyadan her kaba yahut kırıcı paylaşım sebebiyle ceza mahkumiyetine otomatik olarak karar verilmesi demokratik toplumun vazgeçilmez unsuru olan ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı etki doğuracaktır" belirtildi.Mahkemenin, sadece "noniş" kelimesinin hakaret niteliğinde olduğu sonucuna ulaştığı, başvuruya konu olay dikkate alındığında bunun "aşırı yorum" olduğu belirtilen kararda, şu değerlendirme yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20231224/sosyal-medyadan-hakaret-icerikli-paylasimlar-yapan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1078869965.html

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aym, hakaret, nonoş, noniş, dava