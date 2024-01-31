Altına hücum: Rekor seviyeye ulaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Teksas'ta durum: ABD bölünüyor mu?
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir ayda asgari ücretin kuşa döndüğünü görüyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Küresel yolsuzluk endeksinde Türkiye'nin yeri
09:06
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kredi kartları kullanım artışı
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240131/altina-hucum-rekor-seviyeye-ulasti-1080226719.html
Altına hücum: Rekor seviyeye ulaştı
Altına hücum: Rekor seviyeye ulaştı
Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T13:29+0300
2024-01-31T13:29+0300
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103896/49/1038964951_50:0:1046:560_1920x0_80_0_0_e76e7d3c5c864c85a308ea65de9caf79.jpg
Dünya Altın Konseyinin “Altın Talep Eğilimleri 2023” raporu yayımlandı.Konseyin raporunda, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi.Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan toparlanmaya rağmen teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının yüzde 4 azalarak ilk kez yıllık 300 tonun altına düştüğü (297,9 ton) bilgisine yer verilen raporda, dünyada devam eden çatışmalar ve ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60’ın üzerinde ülkede genel seçimlerin yapılacak olmasının altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1080217997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103896/49/1038964951_174:0:921:560_1920x0_80_0_0_8e7a4e04dc98114485511c643719b047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, yarım gram altın
altın, gram altın, yarım gram altın

Altına hücum: Rekor seviyeye ulaştı

13:29 31.01.2024
© AA / Arşivkülçe altın
külçe altın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© AA / Arşiv
Abone ol
Dünya Altın Konseyi (WGC), küresel altın talebinin geçen yıl yüzde 3 artışla 4 bin 898 tonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.
Dünya Altın Konseyinin “Altın Talep Eğilimleri 2023” raporu yayımlandı.
Konseyin raporunda, tüm segmentler eklendiğinde geçen yıl toplam altın talebinin 2022 yılına kıyasla yüzde 3 artarak 4 bin 898,8 ton ile rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.
Tezgah üstü ticaret hariç küresel altın talebinin 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 düşüşle 4 bin 448,4 ton olduğuna dikkat çekilen raporda, merkez bankaları ve diğer kurumlardan gelen altın talebinin ise yüzde 4 azalarak 1037,4 ton seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.
Raporda, küresel yıllık altın takı talebinin geçen yıl bir önceki yıla göre belirgin bir değişiklik göstermeyerek 2 bin 93 ton ile güçlü seyretmeye devam ettiği kaydedildi.
Geçen yılın son çeyreğinde yaşanan toparlanmaya rağmen teknolojik ve elektronik ürünlerde kullanılan altın miktarının yüzde 4 azalarak ilk kez yıllık 300 tonun altına düştüğü (297,9 ton) bilgisine yer verilen raporda, dünyada devam eden çatışmalar ve ticari gerilimlere ek olarak bu yıl 60’ın üzerinde ülkede genel seçimlerin yapılacak olmasının altın talebini ve fiyatları desteklemesinin beklendiği belirtildi.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
EKONOMİ
Dolar kuru bugün ne kadar?
10:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала