Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, CHP'nin İzmir için Tunç Soyer'i yeniden başkan adayı göstermemesinin ardından DEM Parti'nin harekete geçtiğini öne sürdü.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında yaşananları şu şekilde özetledi:

Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in İzmir için aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday göstermeye karar verdiğini iddia... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti

Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti

Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti

© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer © İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN

Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in İzmir için aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday göstermeye karar verdiğini iddia etti.