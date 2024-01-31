https://sputniknews.com.tr/20240131/abdulkadir-selvi-tunc-soyer-aday-gosterilmedi-bu-karari-bekleyen-dem-partisi-hemen-harekete-gecti-1080216084.html
Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti
Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti
Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in İzmir için aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday göstermeye karar verdiğini iddia... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T09:29+0300
2024-01-31T09:29+0300
2024-01-31T09:29+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
izmir
dem parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tunç soyer
başak demirtaş
aday
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Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, CHP'nin İzmir için Tunç Soyer'i yeniden başkan adayı göstermemesinin ardından DEM Parti'nin harekete geçtiğini öne sürdü.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında yaşananları şu şekilde özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20240130/tunc-soyer-yapildigi-soylenen-memnuniyet-anketleri-adil-degildir-1080189493.html
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izmir, dem parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer, başak demirtaş, aday
izmir, dem parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer, başak demirtaş, aday
Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti
Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in İzmir için aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday göstermeye karar verdiğini iddia etti.
Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, CHP'nin İzmir için Tunç Soyer'i yeniden başkan adayı göstermemesinin ardından DEM Parti'nin harekete geçtiğini öne sürdü.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında
yaşananları şu şekilde özetledi:
"Dünkü yazımda DEM Parti’nin İzmir’de Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini bildirdiğini yazmıştım. Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM’den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın."