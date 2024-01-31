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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240131/abdulkadir-selvi-tunc-soyer-aday-gosterilmedi-bu-karari-bekleyen-dem-partisi-hemen-harekete-gecti-1080216084.html
Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti
Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti
Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in İzmir için aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday göstermeye karar verdiğini iddia... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
izmir
dem parti
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cumhuriyet halk partisi (chp)
tunç soyer
başak demirtaş
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Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, CHP'nin İzmir için Tunç Soyer'i yeniden başkan adayı göstermemesinin ardından DEM Parti'nin harekete geçtiğini öne sürdü.Selvi bugün kaleme aldığı yazısında yaşananları şu şekilde özetledi:
https://sputniknews.com.tr/20240130/tunc-soyer-yapildigi-soylenen-memnuniyet-anketleri-adil-degildir-1080189493.html
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izmir, dem parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer, başak demirtaş, aday
izmir, dem parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tunç soyer, başak demirtaş, aday

Abdulkadir Selvi: Tunç Soyer aday gösterilmedi, bu kararı bekleyen DEM Partisi hemen harekete geçti

09:29 31.01.2024
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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Abdulkadir Selvi, Tunç Soyer'in İzmir için aday gösterilmemesinin ardından DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı İstanbul için aday göstermeye karar verdiğini iddia etti.
Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, CHP'nin İzmir için Tunç Soyer'i yeniden başkan adayı göstermemesinin ardından DEM Parti'nin harekete geçtiğini öne sürdü.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında yaşananları şu şekilde özetledi:
"Dünkü yazımda DEM Parti’nin İzmir’de Tunç Soyer aday gösterilirse İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini bildirdiğini yazmıştım. Tunç Soyer aday gösterilmedi. DEM Partisi bu kararı bekliyordu. Hemen harekete geçtiler. Başak Demirtaş DEM’den resmi adaylık başvurusunu yaptı. Başak Demirtaş adaylığa çok yakın."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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Tunç Soyer'den CHP'ye sert tepki: 'En hafif deyimle siyasi nezaketsizlik'
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