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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/zelenskiyin-gerilimi-artirmak-icin-riskli-operasyona-basvurabilecegi-belirtildi-1080186297.html
Zelenskiy’in gerilimi artırmak için riskli eylemlere başvurabileceği belirtildi
Zelenskiy’in gerilimi artırmak için riskli eylemlere başvurabileceği belirtildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın ülkesine desteği sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki kuşkuları nedeniyle Rusya’ya karşı daha riskli... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T12:52+0300
2024-01-30T12:53+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy
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terör saldırısı
kiev
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Columbia Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler uzmanı Ian Bremmer, Time dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Zelenskiy, çatışmanın gidişatını değiştirmek ve ülke içindeki siyasi konumunu korumak için Rusya içindeki hedeflere yönelik daha agresif saldırılar dahil artık daha büyük riskler alıyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın hayatta kalma ihtimalinin tamamen Batı finansmanına bağlı olduğunu belirten Bremmer, bu finansmanın giderek azalmasının Zelenskiy’i gerilimi tırmandırmaya ittiğini kaydetti.Yazıda, “Bu, savaşa dahil olan Rus yetkililere yönelik suikastlar, Kırım’a ve Rusya’daki askeri ve ekonomik altyapıya, belki de Karadeniz’deki petrol ve tahıl tesislerine yönelik daha sık İHA ve füze saldırıları ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da yine dünya piyasalarını vurabilir” dendi.Tüm bunların, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırmaya kışkırtabileceği ve NATO’nun savaşa müdahale etme riskini artıracağını yazan Bremmer, “Rusya ve NATO böyle bir gelişme istemiyor ancak özellikle de Zelensky gibi kilit oyuncuların ne yapacağı öngörülemez hale geldiğinde savaşlar kendi başlarına bir hayat kazanıyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-ukraynanin-elinde-ne-kadar-asker-kaldigini-acikladi-1080162340.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rusya, terör, terör saldırısı, kiev
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, rusya, terör, terör saldırısı, kiev

Zelenskiy’in gerilimi artırmak için riskli eylemlere başvurabileceği belirtildi

12:52 30.01.2024 (güncellendi: 12:53 30.01.2024)
© AFP 2023 / RAIGO PAJULAUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / RAIGO PAJULA
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın ülkesine desteği sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki kuşkuları nedeniyle Rusya’ya karşı daha riskli eylemler gerçekleştirerek gerilimi tırmandırmaya çalışacağı iddia edildi.
Columbia Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler uzmanı Ian Bremmer, Time dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Zelenskiy, çatışmanın gidişatını değiştirmek ve ülke içindeki siyasi konumunu korumak için Rusya içindeki hedeflere yönelik daha agresif saldırılar dahil artık daha büyük riskler alıyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın hayatta kalma ihtimalinin tamamen Batı finansmanına bağlı olduğunu belirten Bremmer, bu finansmanın giderek azalmasının Zelenskiy’i gerilimi tırmandırmaya ittiğini kaydetti.
Yazıda, “Bu, savaşa dahil olan Rus yetkililere yönelik suikastlar, Kırım’a ve Rusya’daki askeri ve ekonomik altyapıya, belki de Karadeniz’deki petrol ve tahıl tesislerine yönelik daha sık İHA ve füze saldırıları ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da yine dünya piyasalarını vurabilir” dendi.
Tüm bunların, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırmaya kışkırtabileceği ve NATO’nun savaşa müdahale etme riskini artıracağını yazan Bremmer, “Rusya ve NATO böyle bir gelişme istemiyor ancak özellikle de Zelensky gibi kilit oyuncuların ne yapacağı öngörülemez hale geldiğinde savaşlar kendi başlarına bir hayat kazanıyor” diye ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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