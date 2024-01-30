https://sputniknews.com.tr/20240130/zelenskiyin-gerilimi-artirmak-icin-riskli-operasyona-basvurabilecegi-belirtildi-1080186297.html

Zelenskiy’in gerilimi artırmak için riskli eylemlere başvurabileceği belirtildi

Zelenskiy’in gerilimi artırmak için riskli eylemlere başvurabileceği belirtildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Batı’nın ülkesine desteği sürdürüp sürdürmeyeceği yönündeki kuşkuları nedeniyle Rusya’ya karşı daha riskli... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T12:52+0300

2024-01-30T12:52+0300

2024-01-30T12:53+0300

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Columbia Üniversitesi’nin uluslararası ilişkiler uzmanı Ian Bremmer, Time dergisi için kaleme aldığı yazıda, “Zelenskiy, çatışmanın gidişatını değiştirmek ve ülke içindeki siyasi konumunu korumak için Rusya içindeki hedeflere yönelik daha agresif saldırılar dahil artık daha büyük riskler alıyor” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın hayatta kalma ihtimalinin tamamen Batı finansmanına bağlı olduğunu belirten Bremmer, bu finansmanın giderek azalmasının Zelenskiy’i gerilimi tırmandırmaya ittiğini kaydetti.Yazıda, “Bu, savaşa dahil olan Rus yetkililere yönelik suikastlar, Kırım’a ve Rusya’daki askeri ve ekonomik altyapıya, belki de Karadeniz’deki petrol ve tahıl tesislerine yönelik daha sık İHA ve füze saldırıları ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu da yine dünya piyasalarını vurabilir” dendi.Tüm bunların, Rusya’yı Ukrayna’ya saldırılarını yoğunlaştırmaya kışkırtabileceği ve NATO’nun savaşa müdahale etme riskini artıracağını yazan Bremmer, “Rusya ve NATO böyle bir gelişme istemiyor ancak özellikle de Zelensky gibi kilit oyuncuların ne yapacağı öngörülemez hale geldiğinde savaşlar kendi başlarına bir hayat kazanıyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240129/zelenskiy-ukraynanin-elinde-ne-kadar-asker-kaldigini-acikladi-1080162340.html

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