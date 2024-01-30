https://sputniknews.com.tr/20240130/tip-uyeleri-can-atalayin-milletvekilliginin-dusurulmesini-protesto-etti-1080207189.html

Türkiye İşçi Partisi üyeleri Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti

Türkiye İşçi Partisi üyeleri Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini protesto etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi parti üyelerince protesto edildi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T21:39+0300

2024-01-30T21:39+0300

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can atalay

türkiye

türkiye işçi partisi (tip)

protesto

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Sakarya Caddesi'nde toplanan TİP üyeleri, attıkları sloganlarla Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi.Grup adına konuşan TİP Ankara İl Sekreteri Ece Duru, Atalay'ın milletvekili sıfatı kazandığına dair hiçbir şüphenin olmadığını ifade etti.Atalay'ın tutukluluğunun hukuksuz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Duru, "Bugün TBMM, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki Anayasa hükmü, önce Yargıtay tarafından ardından TBMM tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır" diye konuştu.Protestoya, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240130/mecliste-kapali-oturum-can-atalayin-milletvekilligi-dusurulecek-mi--1080196141.html

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