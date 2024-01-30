https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-bankalarindan-bati-yaptirimlarina-ragmen-rekor-1080191821.html

Rus bankalarından Batı yaptırımlarına rağmen rekor

Rus bankalarından Batı yaptırımlarına rağmen rekor

Rus bankalarının 2023’te 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 38 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde ettiği bildirildi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T14:33+0300

2024-01-30T14:33+0300

2024-01-30T14:33+0300

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Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair değerlendirmelere yer verilirken, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilan ettiği ekonomik yaptırımlardan başlarda en çok etkilenenlerden biri olan sektörde ‘sürekli büyüme’ kaydedildiği belirlendi.Rus bankalarının geçen yıl tekrar ana gelir akışlarını sağlamayı başardığı ifade edilen raporda, rezerv harcamalarının azaldığı ve rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin de bankalar için ‘tek seferlik’ olumlu katkı sağladığı belirtildi.Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,3 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, "Sonuçlar, yaptırımların ilan edildiği 2022'nin zayıf performansından ayrı düşünülmemelidir" ifadesi kullanıldı.Rus bankalarının net karı, 2022’de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüştü.Raporda, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların toplam mevduatlardaki payının da Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0.4 puan gerileyerek yüzde 8.4’e düştüğü belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-ve-brics-ulkeleri-arasinda-ulusal-para-birimiyle-ticarette-buyuk-artis-1080175705.html

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