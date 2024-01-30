https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-bankalarindan-bati-yaptirimlarina-ragmen-rekor-1080191821.html
Rus bankalarından Batı yaptırımlarına rağmen rekor
Rus bankalarından Batı yaptırımlarına rağmen rekor
Rus bankalarının 2023’te 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 38 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde ettiği bildirildi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T14:33+0300
2024-01-30T14:33+0300
2024-01-30T14:33+0300
ekonomi
rusya
ekonomi
bankacılık
bankacılık sektörü
sberbank
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080191529_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_ef73226b07138a021eb57e912f315ce6.jpg
Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair değerlendirmelere yer verilirken, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilan ettiği ekonomik yaptırımlardan başlarda en çok etkilenenlerden biri olan sektörde ‘sürekli büyüme’ kaydedildiği belirlendi.Rus bankalarının geçen yıl tekrar ana gelir akışlarını sağlamayı başardığı ifade edilen raporda, rezerv harcamalarının azaldığı ve rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin de bankalar için ‘tek seferlik’ olumlu katkı sağladığı belirtildi.Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,3 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, "Sonuçlar, yaptırımların ilan edildiği 2022'nin zayıf performansından ayrı düşünülmemelidir" ifadesi kullanıldı.Rus bankalarının net karı, 2022’de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüştü.Raporda, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların toplam mevduatlardaki payının da Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0.4 puan gerileyerek yüzde 8.4’e düştüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240130/rusya-ve-brics-ulkeleri-arasinda-ulusal-para-birimiyle-ticarette-buyuk-artis-1080175705.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080191529_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7cf27d9cbc30fd786fe860a093f37668.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ekonomi, bankacılık, bankacılık sektörü, sberbank, kar
rusya, ekonomi, bankacılık, bankacılık sektörü, sberbank, kar
Rus bankalarından Batı yaptırımlarına rağmen rekor
Rus bankalarının 2023’te 3,3 trilyon ruble (yaklaşık 38 milyar dolar) ile rekor seviyede net kar elde ettiği bildirildi.
Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus bankacılık sektörüne dair değerlendirmelere yer verilirken, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) ilan ettiği ekonomik yaptırımlardan başlarda en çok etkilenenlerden biri olan sektörde ‘sürekli büyüme’ kaydedildiği belirlendi.
Rus bankalarının geçen yıl tekrar ana gelir akışlarını sağlamayı başardığı ifade edilen raporda, rezerv harcamalarının azaldığı ve rublenin belirli dönemlerde değer kaybetmesinin de bankalar için ‘tek seferlik’ olumlu katkı sağladığı belirtildi.
Ülkedeki bankaların geçen yıl 3,3 trilyon ruble net kar elde ettiği bilgisine yer verilen raporda, "Sonuçlar, yaptırımların ilan edildiği 2022'nin zayıf performansından ayrı düşünülmemelidir" ifadesi kullanıldı.
Rus bankalarının net karı, 2022’de yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre 2,4 trilyon rubleden 202 milyar rubleye düşmüştü.
Raporda, bankalardaki döviz cinsinden mevduatların toplam mevduatlardaki payının da Aralık 2023’te bir önceki aya göre 0.4 puan gerileyerek yüzde 8.4’e düştüğü belirtildi.