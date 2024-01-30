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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-askerlerinin-ukrayna-ordusunun-onemli-bir-mevzii-icin-verdikleri-mucadele-boyle-goruntulendi-1080199642.html
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu’na bağlı 155. Ayrı Muhafız Deniz Piyade Tugayı'nın askerlerinin Güney Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T18:27+0300
2024-01-30T18:27+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rus pasifik filosu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
video
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Askerlerden birinin üzerindeki kameradan yapılan çekimde deniz piyadelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mevziini ele geçirmek için verdikleri mücadele nefes kesti.Videoya ilişkin notta belirtildiği üzere, deniz piyadeleri ormanlık bölgede Ukrayna birliklerinin ormanlık bölgede kurulmuş müstahkem mevzilerine doğru ilerledi. Askerler siperlere yaklaştığı zaman şiddetli bir çatışma başladı, çatışma hücum eden askerlerden birinin üzerindeki kamera tarafından görüntülendi.Rusya Savunma Bakanlığı, düşmanın kilit öneme sahip mevkilerinden birinin ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin Güney Donetsk yönündeki durumunu daha avantajlı hale gelmesine olanak sağladığını ifade etti.
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Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi
Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus pasifik filosu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, видео, video
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Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi

18:27 30.01.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu’na bağlı 155. Ayrı Muhafız Deniz Piyade Tugayı'nın askerlerinin Güney Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mevziini ele geçirirken görüntülediği bir video paylaştı.
Askerlerden birinin üzerindeki kameradan yapılan çekimde deniz piyadelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mevziini ele geçirmek için verdikleri mücadele nefes kesti.
Videoya ilişkin notta belirtildiği üzere, deniz piyadeleri ormanlık bölgede Ukrayna birliklerinin ormanlık bölgede kurulmuş müstahkem mevzilerine doğru ilerledi. Askerler siperlere yaklaştığı zaman şiddetli bir çatışma başladı, çatışma hücum eden askerlerden birinin üzerindeki kamera tarafından görüntülendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, düşmanın kilit öneme sahip mevkilerinden birinin ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin Güney Donetsk yönündeki durumunu daha avantajlı hale gelmesine olanak sağladığını ifade etti.
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