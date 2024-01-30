https://sputniknews.com.tr/20240130/rus-askerlerinin-ukrayna-ordusunun-onemli-bir-mevzii-icin-verdikleri-mucadele-boyle-goruntulendi-1080199642.html

Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi

Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Pasifik Filosu’na bağlı 155. Ayrı Muhafız Deniz Piyade Tugayı'nın askerlerinin Güney Donetsk istikametinde Ukrayna Silahlı... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T18:27+0300

2024-01-30T18:27+0300

2024-01-30T18:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rus pasifik filosu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080199139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5039dd7f0fe9ab75e9cf8e8f5382dec6.jpg

Askerlerden birinin üzerindeki kameradan yapılan çekimde deniz piyadelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mevziini ele geçirmek için verdikleri mücadele nefes kesti.Videoya ilişkin notta belirtildiği üzere, deniz piyadeleri ormanlık bölgede Ukrayna birliklerinin ormanlık bölgede kurulmuş müstahkem mevzilerine doğru ilerledi. Askerler siperlere yaklaştığı zaman şiddetli bir çatışma başladı, çatışma hücum eden askerlerden birinin üzerindeki kamera tarafından görüntülendi.Rusya Savunma Bakanlığı, düşmanın kilit öneme sahip mevkilerinden birinin ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin Güney Donetsk yönündeki durumunu daha avantajlı hale gelmesine olanak sağladığını ifade etti.

rusya

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun önemli bir mevzii için verdikleri mücadele böyle görüntülendi 2024-01-30T18:27+0300 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus pasifik filosu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, видео, video