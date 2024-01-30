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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Özel’den DEM Parti açıklaması: 'Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa o kadar ilişkimiz var'
Özel’den DEM Parti açıklaması: 'Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa o kadar ilişkimiz var'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı ekonomi üzerinden eleştirdi. Özel, “Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık. Bizim... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T14:45+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
yılmaz büyükerşen
izmir
ekonomi
dem parti
devlet bahçeli
ak parti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.CHP lideri Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Özel, Bahçeli’nin MHP Grup Toplantısı’ndaki sözleri için, “Büyüğümüzdür, çok önemli bir görevdedir. Kızıp da söylese bir şey değil... Prompterdan okuyor. Camdan bu kadar hakaret olunca o hakaretlerin gerçekten içten yapılması değil de bir vazife olarak yerine getirildiği çok belli.” diye konuştu.'Bizim derdimiz emeklinin aylığı'Özel, iktidarı da ekonomi üzerinden eleştirdi. “Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık.” diyen Özel, kendisini dinleyen CHP’li miletvekillerine, “İnançla gayretle devam edin. Doğruları savunmaya devam edin. Yoksuldan yana, emekliden, emekçiden yana el kaldırmaya devam edin.” şeklinde seslendi.'Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa o kadar'CHP Genel Başkanı Özel, MHP lideri Bahçeli’nin kendisini DEM Parti üzerinden eleştirmesine de değindi. Özel, “Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM’le de o kadar ilişkimiz var. Sayın Bahçeli, şunu bil… Milletin derdi DEM değil, zam, zam, zam.” dedi.Büyükerşen'e yeni görevÖzel, 31 Mart’taki seçimler için Eskişehir’de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen’in partide görev alacağını da açıkladı. Büyükerşen, genel koordinatör sıfatıyla artık CHP’li belediyeleri denetleyecek.Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:"Yılmaz Hoca ne yapıyor? Yılmaz Hoca artık dosyalarını topluyor, eve dönecek anılarını mı yazacak sanıyorsunuz? Yılmaz Büyükerşen, CHP’li belediyelerin yaptığı iyi hizmetlerin ortaklaştırıldığı ve birbiriyle benzer hizmetlerin tek tipleştirildiği kurulda belediyelerimizin baş koordinatörü… Bundan sonra genel koordinatör sıfatıyla belediyelerimizi izleyecek, denetleyecek, bir araya getirecek ve onların en iyi hizmette birleşmesini sağlayacak."İzmir adayı
https://sputniknews.com.tr/20240130/tunc-soyer-yapildigi-soylenen-memnuniyet-anketleri-adil-degildir-1080189493.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, yılmaz büyükerşen, izmir, ekonomi, dem parti, devlet bahçeli, ak parti
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, yılmaz büyükerşen, izmir, ekonomi, dem parti, devlet bahçeli, ak parti

Özel’den DEM Parti açıklaması: 'Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa o kadar ilişkimiz var'

14:45 30.01.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı ekonomi üzerinden eleştirdi. Özel, “Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık. Bizim derdimiz, cüzdandaki, pazardaki, mutfaktaki yangın.” dedi. CHP lideri, “Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM’le de o kadar ilişkimiz var.” şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.
CHP lideri Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Özel, Bahçeli’nin MHP Grup Toplantısı’ndaki sözleri için, “Büyüğümüzdür, çok önemli bir görevdedir. Kızıp da söylese bir şey değil... Prompterdan okuyor. Camdan bu kadar hakaret olunca o hakaretlerin gerçekten içten yapılması değil de bir vazife olarak yerine getirildiği çok belli.” diye konuştu.

'Bizim derdimiz emeklinin aylığı'

Özel, iktidarı da ekonomi üzerinden eleştirdi. “Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylık.” diyen Özel, kendisini dinleyen CHP’li miletvekillerine, “İnançla gayretle devam edin. Doğruları savunmaya devam edin. Yoksuldan yana, emekliden, emekçiden yana el kaldırmaya devam edin.” şeklinde seslendi.

'Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa o kadar'

CHP Genel Başkanı Özel, MHP lideri Bahçeli’nin kendisini DEM Parti üzerinden eleştirmesine de değindi. Özel, “Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM’le de o kadar ilişkimiz var. Sayın Bahçeli, şunu bil… Milletin derdi DEM değil, zam, zam, zam.” dedi.

Büyükerşen'e yeni görev

Özel, 31 Mart’taki seçimler için Eskişehir’de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen’in partide görev alacağını da açıkladı. Büyükerşen, genel koordinatör sıfatıyla artık CHP’li belediyeleri denetleyecek.

Özel’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Yılmaz Hoca ne yapıyor? Yılmaz Hoca artık dosyalarını topluyor, eve dönecek anılarını mı yazacak sanıyorsunuz? Yılmaz Büyükerşen, CHP’li belediyelerin yaptığı iyi hizmetlerin ortaklaştırıldığı ve birbiriyle benzer hizmetlerin tek tipleştirildiği kurulda belediyelerimizin baş koordinatörü… Bundan sonra genel koordinatör sıfatıyla belediyelerimizi izleyecek, denetleyecek, bir araya getirecek ve onların en iyi hizmette birleşmesini sağlayacak."

İzmir adayı

"Değişim diyordunuz, ne olacak’ diyenlere; dün ilan edilen İzmir listesine bakın diyorum. Değişim orada. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, tecrübeli, vizyoner, dürüst bir arkadaşımız. Cemil Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 arkadaşımızın takım kaptanı olarak görevlendirdik. Hayırlı, uğurlu olsun. Kendisine kolay gelsin. Bu partide kadınların ve gençlerin önünü açacağız. Bu partiyi Atatürk’ün istediği gibi kadınların ve gençlerin partisi yapacağız. Söz veriyoruz."
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