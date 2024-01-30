https://sputniknews.com.tr/20240130/market-hirsizligi-goruntulendi-kavurma-ve-pastirmayi-montunun-icine-saklayarak-kacti-1080186424.html
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan bir markete giren şahıs kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Ardından çaldığı ürünlerle marketten... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T12:58+0300
2024-01-30T12:58+0300
2024-01-30T12:58+0300
yaşam
video
hırsızlık
market
beylikdüzü
istanbul
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen bir kişi şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı.O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
2024-01-30T12:58+0300
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Sputnik Türkiye
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video, hırsızlık, market, видео, beylikdüzü, istanbul
video, hırsızlık, market, видео, beylikdüzü, istanbul
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan bir markete giren şahıs kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Ardından çaldığı ürünlerle marketten uzaklaştı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen bir kişi şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı.
O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.