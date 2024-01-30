Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştireceği 13 deney
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Son 11 yılda 671 çocuk işçi hayatını kaybetti
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İcra dosyalarındaki artış
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Türkiye’ye çok teşekkür ederiz
13:35
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin İsveç’e onayının perde arkasındaki anlaşma
13:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Araçlardaki hasarı görüntü üzerinden tespit edebilen Türk girişimi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Girişimcilik sadece para kazanmayla alakalı değil. Özgür olmakla, yaratıcılıkla alakalı bir mesele'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
17:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
18:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
19:20
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
19:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'de bir çok zenginler var, bir de çok fakirler'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'15 Temmuz gazisi' Metin Kolca'nın çelişkili ifadesi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Teoman'dan hayranına suç duyurusu
12:06
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240130/market-hirsizligi-goruntulendi-kavurma-ve-pastirmayi-montunun-icine-saklayarak-kacti-1080186424.html
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan bir markete giren şahıs kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Ardından çaldığı ürünlerle marketten... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T12:58+0300
2024-01-30T12:58+0300
yaşam
video
hırsızlık
market
beylikdüzü
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080186728_0:49:3024:1750_1920x0_80_0_0_e2042d3902635c980a61743a0d4ece11.png
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen bir kişi şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı.O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
beylikdüzü
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı
2024-01-30T12:58+0300
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080186728_315:0:2711:1797_1920x0_80_0_0_c5c7ad3e496e92ca0865c8abbfd940c3.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, hırsızlık, market, видео, beylikdüzü, istanbul
video, hırsızlık, market, видео, beylikdüzü, istanbul

Market hırsızlığı görüntülendi: Kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak kaçtı

12:58 30.01.2024
© İHA
Abone ol
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan bir markete giren şahıs kavurma ve pastırma çalarak montunun içine sakladı. Ardından çaldığı ürünlerle marketten uzaklaştı.
Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette müşteri gibi markete girerek reyonların arasında gezen bir kişi şarküteri bölümünden çok sayıda kavurma ve pastırmayı montunun içine saklayarak çaldı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала