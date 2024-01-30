https://sputniknews.com.tr/20240130/lavrov-bati-ukrayna-projesinin-cokmeye-basladiginin-farkinda-1080190350.html
Lavrov: Batı, Ukrayna projesinin çökmeye başladığının farkında
Lavrov: Batı, Ukrayna projesinin çökmeye başladığının farkında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna projesinde 'çöküşün' başladığının bilincinde olduğunu ancak prestij ve ekonomik fayda gerekçesiyle Kiev... 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T13:58+0300
2024-01-30T13:58+0300
2024-01-30T13:58+0300
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Moskova'da akredite olan diplomatik misyonların yöneticileriyle bir görüşme yapan Lavrov, "Ukrayna'da ortaya çıkan rakamlar, Batı'nın Ukrayna projesinin 'çöküşünü' önlemesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Üstelik 'çökmenin' çoktan başladığını da anlıyorlar. Fakat yine de duramıyorlar. Üstelik sadece riske attıklarına ve kaybedemeyeceklerine inandıkları prestij nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik fayda açısından da" dedi.'Zelenskiy'in sözde barış formülü hiçbir yere varmayan bir yol'Batılı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözde barış formülüne mutlak bir saplantı içinde olduğunu kaydeden Lavrov, bunun hiçbir yere varmayan bir yol olduğu uyarısında bulundu.Batı'nın diğer ülkeleri Moskova'nın izni olmadan Ukrayna'ya Rus silahları vermeye ikna etmeye çabaladığını ve son 1-1.5 yıl içinde bu tür vakalar gördüklerini de anlatan Lavrov, ilgili ülkelerle temasa geçtiklerinin ve Rusya'nın bu alandaki yükümlülüklere uyum konusunda ısrar edeceğinin altını çizdi.'Kiev'e giden silahlar dünyaya yayılıyor'Bu arada Lavrov, Kiev'in 'ölüm ticareti' yaptığını belirterek Batı tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların halihazırda Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini vurguladı.Açıklamasına, "Batı'nın Ukrayna için temin ettiği silahlar dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Kiev rejimi, ölüm dahil her şeyi ticari amaçla kullanmasıyla ünlü. Batı'nın Ukrayna rejimine sağladığı silahlar sadece Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde tespit edildi, aynı zamanda Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Gazze Şeridi'nde de yasadışı silah partileri ele geçirildi" diye devam eden Lavrov, Batılı ülkelerin silahların aşırılık yanlıları ve teröristler tarafından kullanıldığı sıcak noktalara yayıldığını görmezden gelmeye çalıştığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html
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ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy, batı, avrupa, avrupa birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova
ukrayna, ukrayna krizi, kiev, vladimir zelenskiy, batı, avrupa, avrupa birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, moskova
Lavrov: Batı, Ukrayna projesinin çökmeye başladığının farkında
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna projesinde 'çöküşün' başladığının bilincinde olduğunu ancak prestij ve ekonomik fayda gerekçesiyle Kiev rejimine yardımı kesemediğini söyledi.
Moskova'da akredite olan diplomatik misyonların yöneticileriyle bir görüşme yapan Lavrov, "Ukrayna'da ortaya çıkan rakamlar, Batı'nın Ukrayna projesinin 'çöküşünü' önlemesinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Üstelik 'çökmenin' çoktan başladığını da anlıyorlar. Fakat yine de duramıyorlar. Üstelik sadece riske attıklarına ve kaybedemeyeceklerine inandıkları prestij nedeniyle değil, aynı zamanda ekonomik fayda açısından da" dedi.
'Zelenskiy'in sözde barış formülü hiçbir yere varmayan bir yol'
Batılı ülkelerin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sözde barış formülüne
mutlak bir saplantı içinde olduğunu kaydeden Lavrov, bunun hiçbir yere varmayan bir yol olduğu uyarısında bulundu.
Batı'nın diğer ülkeleri Moskova'nın izni olmadan Ukrayna'ya Rus silahları vermeye ikna etmeye çabaladığını ve son 1-1.5 yıl içinde bu tür vakalar gördüklerini de anlatan Lavrov, ilgili ülkelerle temasa geçtiklerinin ve Rusya'nın bu alandaki yükümlülüklere uyum konusunda ısrar edeceğinin altını çizdi.
'Kiev'e giden silahlar dünyaya yayılıyor'
Bu arada Lavrov, Kiev'in 'ölüm ticareti' yaptığını belirterek Batı tarafından Ukrayna'ya sağlanan silahların halihazırda Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Gazze Şeridi'nde tespit edildiğini vurguladı.
Açıklamasına, "Batı'nın Ukrayna için temin ettiği silahlar dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Kiev rejimi, ölüm dahil her şeyi ticari amaçla kullanmasıyla ünlü. Batı'nın Ukrayna rejimine sağladığı silahlar sadece Ortadoğu'daki çatışma bölgelerinde tespit edildi, aynı zamanda Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Gazze Şeridi'nde de yasadışı silah partileri ele geçirildi" diye devam eden Lavrov, Batılı ülkelerin silahların aşırılık yanlıları ve teröristler tarafından kullanıldığı sıcak noktalara yayıldığını görmezden gelmeye çalıştığını belirtti.