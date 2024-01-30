https://sputniknews.com.tr/20240130/izmirde-balikci-teknesi-batti-3-olu-2-kayip-1080172535.html

İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde, balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T07:23+0300

2024-01-30T07:23+0300

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balıkçılık

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Meydana gelen olayda teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün cansız bedeni bulunurken, kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan teknede bulunan 5 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.Olay gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihleraltı açıklarında Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak sağ olarak kurtuldu. Batan teknede bulunan Medine Karaduman ve Gökhan Çakır kayıp olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot 1 helikopterle sürüyor.

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