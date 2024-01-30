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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240130/israilin-gazze-seridine-saldirilarinda-116-gun-1080185386.html
İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 116. gün
İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 116. gün
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116'ncı gününde çeşitli bölgelerde onlarca kişi öldü ve yaralandı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T12:23+0300
2024-01-30T12:23+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
abd
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116. gününde orta ve güney kesimleri hedef aldı.Güneydeki Refah kentinde El-Cenine Mahallesi'ne hava saldırıları düzenlendi.Orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı da savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alınırken, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Emel Mahallesi ve Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde ise çatışmalar yaşandığı ifade edildi.Kamptaki El-Faruk Camisi'nin İsrail güçlerince hedef alındığı, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin de aralıklarla topçu atışıyla bombalandığı aktarıldı.Gazze genelinde saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20240130/iran-israil-basbakani-netanyahu-suca-dayali-siyasi-yasaminin-sonuna-gelmistir-1080181368.html
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İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 116. gün

12:23 30.01.2024
© MOHAMMED SABERFilistinliler
Filistinliler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© MOHAMMED SABER
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116'ncı gününde çeşitli bölgelerde onlarca kişi öldü ve yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116. gününde orta ve güney kesimleri hedef aldı.
Güneydeki Refah kentinde El-Cenine Mahallesi'ne hava saldırıları düzenlendi.
Orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı da savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alınırken, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Emel Mahallesi ve Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde ise çatışmalar yaşandığı ifade edildi.
Kamptaki El-Faruk Camisi'nin İsrail güçlerince hedef alındığı, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin de aralıklarla topçu atışıyla bombalandığı aktarıldı.
Gazze genelinde saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda bin 200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
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