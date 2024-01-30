https://sputniknews.com.tr/20240130/is-insani-ve-esine-trafikte-silahli-saldiri-otomobil-diger-araclara-carparak-durabildi-1080198992.html

İş insanı ve eşine trafikte silahlı saldırı: Otomobil diğer araçlara çarparak durabildi

İş insanı ve eşine trafikte silahlı saldırı: Otomobil diğer araçlara çarparak durabildi

TEM Mahmutbey mevkiinde iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz'in içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Cengiz ailesinin şoförü... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T17:30+0300

2024-01-30T17:30+0300

2024-01-30T17:30+0300

türkiye

silahlı saldırı

istanbul

iş insanı

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TEM Mahmutbey mevkiinde iddiaya göre iş insanı Hakan Cengiz ve eşi Zehra Cengiz şoförlerinin kullandığı araçla seyir halindeyken yanlarına motosikletli iki kişi yanaştı. Saldırganlar araca 4 el ateş ettikten sonra trafikte hızla uzaklaştı. Olayda şoför Muhammed Yaşar başından yaralandı. Kontrolden çıkan araç, önünde seyir halinde olan araçlara çarparak durabildi. Saldırıda Cengiz çifti yara almadı. Olayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Muhammed Yaşar'ı yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olay yerinde bulunan KGYS kameralarını da inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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