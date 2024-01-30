https://sputniknews.com.tr/20240130/hangi-ulkeler-aya-gitti-1080024302.html
Hangi ülkeler Ay'a gitti?
Hangi ülkeler Ay'a gitti?
Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'a yolculukta 11 ülke Ay'a gitti ancak 5 ülke Ay'a başarılı iniş yapabilme başarısı gösterdi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T16:37+0300
2024-01-30T16:37+0300
2024-01-30T16:37+0300
dünya
ay
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uzay aracı
sovyetler birliği
abd
ay yolculukları
dünya
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Ülkelerin Ay'a gitme yarışında 1959'dan bugüne 11 ülke Ay'a uzay aracı gönderdi. 11 ülke arasından sadece Rusya, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya başarılı olarak Ay'a yumuşak iniş yaptı.Ay'a ulaşan ilk ülke Sovyetler Birliği oldu12 Eylül 1959 tarihinde Baykonur Uzay Üssü'nden Vostok roketiyle uzaya fırlatılan Sovyetler Birliği'ne ait Luna-2 uzay aracı Ay'a inen ilk nesne oldu.Rus kozmonot Yuri Gagarin Uzay'a giden ilk insan olarak tarihe geçtiLuna-2 uzay aracının Ay'a ulaşmasının ardından 2 yıl sonra Rus kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan adını tarihe yazdırdı.Gagarin'in ilk sözleri, "Araç normal çalışıyor. Vzor'un görüş alanında Dünya'yı görebiliyorum. Her şey planlandığı gibi ilerliyor.'' olarak kaydedildi.Sovyetler Birliği'nin 1961 yılında gerçekleşen bu başarısı ülkelerin uzay konusundaki rekabetine öncülük etti.Ay’a gidip Dünya’ya dönen ilk uzay aracı Zond 515 Eylül 1968'de Sovyetler Birliği tarafından Uzay'a fırlatılan Zond 5, Ay'ın çevresinde hareket edip Dünya'ya sorunsuz bir şekilde dönen ilk uzay ay aracı olarak tarihe geçti.Zond 5, Ay’a çıkarken araçta farklı bitki ve hayvan türleri olarak canlı varlıklar taşımasıyla da ilk olarak tarihe geçti.İsrail ve BAE'nin yolladığı uzay araçları Ay'a iniş gerçekleştiremediİsrail'in 22 Temmuz 2019 yılında Israel Areospace Industries şirketiyle birlikte Ay'a yolladığı Beresheet aracı, yaşanan motor arızası nedeniyle Ay'ın yüzeyine çarptı.Ay'a uzay aracı yollayan ilk Arap ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE'ye ait 'Raşid' adlı uzay aracı Ay yörüngesine girmiş olsa da iniş gerçekleştiremeyerek Ay yüzeyine çakıldı.
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hangi ülkeler ay'a gitti, ay'a giden ülkeler,ay'a giden ilk uzay aracı, ay'a giden ilk insan
hangi ülkeler ay'a gitti, ay'a giden ülkeler,ay'a giden ilk uzay aracı, ay'a giden ilk insan
Hangi ülkeler Ay'a gitti?
Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay'a yolculukta 11 ülke Ay'a gitti ancak 5 ülke Ay'a başarılı iniş yapabilme başarısı gösterdi.
Ülkelerin Ay'a gitme yarışında 1959'dan bugüne 11 ülke Ay'a uzay aracı gönderdi.
11 ülke arasından sadece Rusya, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya başarılı olarak Ay'a yumuşak iniş yaptı.
Ay'a ulaşan ilk ülke Sovyetler Birliği oldu
12 Eylül 1959 tarihinde Baykonur Uzay Üssü'nden Vostok roketiyle uzaya fırlatılan Sovyetler Birliği'ne ait Luna-2 uzay aracı Ay'a inen ilk nesne oldu.
Rus kozmonot Yuri Gagarin Uzay'a giden ilk insan olarak tarihe geçti
Luna-2 uzay aracının Ay'a ulaşmasının ardından 2 yıl sonra Rus kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan adını tarihe yazdırdı.
Gagarin'in ilk sözleri, "Araç normal çalışıyor. Vzor'un görüş alanında Dünya'yı görebiliyorum. Her şey planlandığı gibi ilerliyor.'' olarak kaydedildi.
Sovyetler Birliği'nin 1961 yılında gerçekleşen bu başarısı ülkelerin uzay konusundaki rekabetine öncülük etti.
Ay’a gidip Dünya’ya dönen ilk uzay aracı Zond 5
15 Eylül 1968'de Sovyetler Birliği tarafından Uzay'a fırlatılan Zond 5, Ay'ın çevresinde hareket edip Dünya'ya sorunsuz bir şekilde dönen ilk uzay ay aracı olarak tarihe geçti.
Zond 5, Ay’a çıkarken araçta farklı bitki ve hayvan türleri olarak canlı varlıklar taşımasıyla da ilk olarak tarihe geçti.
İsrail ve BAE'nin yolladığı uzay araçları Ay'a iniş gerçekleştiremedi
İsrail'in 22 Temmuz 2019 yılında Israel Areospace Industries şirketiyle birlikte Ay'a yolladığı Beresheet aracı, yaşanan motor arızası nedeniyle Ay'ın yüzeyine çarptı.
Ay'a uzay aracı yollayan ilk Arap ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE'ye ait 'Raşid' adlı uzay aracı Ay yörüngesine girmiş olsa da iniş gerçekleştiremeyerek Ay yüzeyine çakıldı.