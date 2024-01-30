https://sputniknews.com.tr/20240130/erivanda-leningrad-kusatmasi-cocuklari-anitina-saldiri-1080174238.html
Erivan’da Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na saldırı
Erivan’da Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na saldırı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir kişinin Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na saldırdığı anın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T09:02+0300
2024-01-30T09:02+0300
2024-01-30T09:02+0300
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Leningrad’ın Nazi Almanya ablukasından tamamen kurtarılmasının 80. yıldönümünün kutlandığı 26 Ocak Cuma günü, Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopırkin, büyükelçilik çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Erivan’daki Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na çelenk ve çiçek bıraktı.Sosyal medyada Samvel Şirinyan olduğunu belirten bir Erivan sakini, anıtın önüne gelerek bırakılan çelenkleri yıkarak Rusya bayrağı renklerindeki kurdeleyi ayaklarıyla çiğnedi. Tüm bunları videoya kaydeden şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Saldırgan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Karabağ’da etnik temizlik yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin sözlerinden duyduğu rahatsızlığını dile getirdi.Zaharova, bir basın toplantısında, Karabağ’da etnik temizlik yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere herhangi bir uluslararası kuruluşun etnik temizliğin gerçekten olduğuna dair bir belge veya açıklamasını göstermeyi talep etmişti. Rus diplomat, Ermenilerin Karabağ’a dönmesi için gereken koşulların yaratılmasının, haklarının ve güvenliklerinin sağlanmasının önemli olduğunu ve bu sürece Rusya’nın geniş kapsamlı destek vermeye hazır olduğunu defalarca dile getirdiklerini kaydetmişti.Erivan’daki anıta saldıran şahıs da buna karşılık, “Leningrad’ın abluka altında olduğuna dair hiçbir belge yok” ifadesini kullandı.Güvenlik güçleri henüz bu olayla ilgili hiçbir yorum yapmadı.8 Eylül 1941’de başlayan Leningrad Ablukası yaklaşık 900 gün sürmüştü. Abluka sırasında 200’den fazla çocuk Leningrad’dan çıkarılarak Ermenistan’a tahliye edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240127/putin-leningrad-ablukasinin-kirilmasinin-80-yil-donumunde-anit-mezarligi-ziyaret-etti-1080100606.html
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ermenistan, rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, leningrad kuşatması, nazi almanyası, çocuk
ermenistan, rusya, rusya-ermenistan ilişkileri, leningrad kuşatması, nazi almanyası, çocuk
Erivan’da Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na saldırı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da bir kişinin Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na saldırdığı anın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Leningrad’ın Nazi Almanya ablukasından tamamen kurtarılmasının 80. yıldönümünün kutlandığı 26 Ocak Cuma günü, Rusya’nın Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopırkin, büyükelçilik çalışanları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Erivan’daki Leningrad Kuşatması Çocukları Anıtı’na çelenk ve çiçek bıraktı.
Sosyal medyada Samvel Şirinyan olduğunu belirten bir Erivan sakini, anıtın önüne gelerek bırakılan çelenkleri yıkarak Rusya bayrağı renklerindeki kurdeleyi ayaklarıyla çiğnedi. Tüm bunları videoya kaydeden şahıs, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Saldırgan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Karabağ’da etnik temizlik yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin sözlerinden duyduğu rahatsızlığını dile getirdi.
Zaharova, bir basın toplantısında, Karabağ’da etnik temizlik yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere herhangi bir uluslararası kuruluşun etnik temizliğin gerçekten olduğuna dair bir belge veya açıklamasını göstermeyi talep etmişti.
Rus diplomat, Ermenilerin Karabağ’a dönmesi için gereken koşulların yaratılmasının, haklarının ve güvenliklerinin sağlanmasının önemli olduğunu ve bu sürece Rusya’nın geniş kapsamlı destek vermeye hazır olduğunu defalarca dile getirdiklerini kaydetmişti.
Erivan’daki anıta saldıran şahıs da buna karşılık, “Leningrad’ın abluka altında olduğuna dair hiçbir belge yok” ifadesini kullandı.
Güvenlik güçleri henüz bu olayla ilgili hiçbir yorum yapmadı.
8 Eylül 1941’de başlayan Leningrad Ablukası yaklaşık 900 gün sürmüştü. Abluka sırasında 200’den fazla çocuk Leningrad’dan çıkarılarak Ermenistan’a tahliye edilmişti.