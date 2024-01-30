https://sputniknews.com.tr/20240130/elif-safak-ile-ilgili-intihal-tartismasi-suruyor-ust-mahkemeye-itirazda-bulunuldu-1080206989.html

Elif Şafak ile ilgili intihal tartışması sürüyor: Üst mahkemeye itirazda bulunuldu

Elif Şafak ile ilgili intihal tartışması sürüyor: Üst mahkemeye itirazda bulunuldu

Yazar Elif Şafak'ın "Bit Palas" adlı kitabında, Mine Kırıkkanat'ın "Sinek Sarayı"ndan intihal olduğuna yönelik mahkeme kararının ardından tartışmalar sürüyor... 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T21:39+0300

2024-01-30T21:39+0300

2024-01-30T21:39+0300

türkiye

elif şafak

doğan kitap

kitap

sosyal medya

bit palas

mine kırıkkanat

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Yazar Elif Şafak'ın "Bit Palas" isimli kitabında, Mine Kırıkkanat'ın "Sinek Sarayı" kitabından intihal olduğu tartışmaları devam ederken mahkeme kararının ardından çeşitli açıklamalar yapıldı.Anadolu 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, İclal Mine Kırıkkanat'ın davalılar Elif Şafak ile Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ'ye açtığı davada 159 bin 51 lira 65 kuruş maddi tazminatın davalı Şafak tarafından ödenmesine hükmetti.Mahkeme, ayrıca kararın kesinleşmesinden sonra Türkiye'de tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde, bir kez ilan verilmesine ve masrafın davalıdan alınmasına hükmederken, kararda taraflar için iki haftalık süre içinde istinaf yolunun açık olduğu da kaydedildi.Kırıkkanat'ın avukatı tarafından sunulan dilekçede, "Sinek Sarayı" isimli eserin ilk olarak 1990'da yayınlandığı belirtilerek, Şafak'ın "Bit Palas" başlıklı romanının 60. sayfadan öteye kurgusu, kurgu mekanı, bazı karakterleri ve yazım üslubunun Kırıkkanat'ın kitabından intihal edildiği bilgileri ortaya kondu.Davalı şirket Doğan Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. AŞ, sunduğu cevap dilekçesinde iddiaların hukuki dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep ederken, Şafak da "Bit Palas" ile davacının "Sinek Sarayı" isimli eseri arasında esinlenme iddiasının dahi ileri sürülmesinin gerek edebiyat gerekse hukuk açısından mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Kırıkkanat: Türk milleti namusun yanında, hakkımı savunuyorKarar sonrası Şafak'a destek veren 130 yazar tarafından kaleme alınan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Kırıkkanat ise X sosyal medya hesabındaki paylaşımında açıklama haberini alıntılayarak, "26 yıl yurt dışında muhabirlik ve yabancı basında 'imzalı' gazetecilik yaptım, kitaplar yayımladım, asla Türkiye'yi satmadım. Türkiye düşmanlarına yaranmadım, yaslanmadım. Bugün ömrümün en büyük gururunu yaşıyorum. Türk milleti namusun yanında, hakkımı savunuyor. Foncular ve yancılar ise fikir hırsızlığını" değerlendirmesini yaptı.Yayınevleri karar sonrası paylaşımlarda bulunduKırmızı Kedi Yayınevi, Instagram hesabında Kırıkkanat'ın kitabının fotoğrafını "Aslı varken taklidine gerek yok. Orijinal bir roman okumak isteyen okurlara tavsiyemizdir" ifadeleriyle paylaştı.Ayrıca yayınevinin Youtube kanalında Kırıkkanat'ın sürece ve davaya ilişkin açıklamalarının yer aldığı video yayınlandı.Elif Şafak, Doğan Kitap'ın internet sayfasında yayınlanan açıklamasında şunları aktardı:Doğan Kitap'tan yapılan açıklamada ise üst mahkemeye itirazda bulunulduğuna işaret edilerek, "Yazarımızın haklarını, edebiyatı ve hakikati sonuna kadar hukuk yoluyla savunacağımızı tüm edebiyatseverlerle paylaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.Sosyal medyada konuya ve mahkeme kararına ilişkin yüzlerce yorum yapılırken, edebiyat çevrelerince tartışmalara ilişkin yapılacak değerlendirmeler de merak konusu oldu.

https://sputniknews.com.tr/20190918/dogan-kitaptan-elif-safak-aciklamasi-intihal-yok-1040203425.html

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elif şafak, doğan kitap, kitap, sosyal medya, bit palas, mine kırıkkanat