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SON DAKİKA | Sultangazi'de patlama sesleri duyuluyor: Ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Dolar ve euro tarihi seviyelerde
Dolar ve euro tarihi seviyelerde
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3530 liradan, euro 32,8810 liradan güne başladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 30,3510 liradan alınan dolar, 30,3530 liradan satılıyor. 32,8790 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8810 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,3510 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8140 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 986 lira, çeyrek altın 3 bin 216 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 828 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.471 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.50 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.50 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 43 bin 327 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro tarihi seviyelerde

10:06 30.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,3530 liradan, euro 32,8810 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 30,3510 liradan alınan dolar, 30,3530 liradan satılıyor. 32,8790 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8810 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,3510 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8140 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 986 lira, çeyrek altın 3 bin 216 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 828 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.471 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.50 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 43 bin 327 dolar seviyesinde.
dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
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Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları: Yükseliş sürecek mi?
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