https://sputniknews.com.tr/20240130/dolar-ve-euro-tarihi-seviyelerde-1080177855.html

Dolar ve euro tarihi seviyelerde

Dolar ve euro tarihi seviyelerde

İstanbul serbest piyasada dolar 30,3530 liradan, euro 32,8810 liradan güne başladı. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T10:06+0300

2024-01-30T10:06+0300

2024-01-30T10:06+0300

ekonomi

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Serbest piyasada 30,3510 liradan alınan dolar, 30,3530 liradan satılıyor. 32,8790 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8810 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,3510 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8140 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 986 lira, çeyrek altın 3 bin 216 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 828 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 34 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.471 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.50 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.50 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 43 bin 327 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240129/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari-yukselis-surecek-mi-1080144982.html

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