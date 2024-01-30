Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun bütün izlerini silmenin neresi Türkiye ittifakı?
10:49 30.01.2024 (güncellendi: 11:29 30.01.2024)
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
© İHA
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MHP lideri Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı?" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kimse boş hayale kapılmasın, Mersin bizimdir.
Demlenmek CHP yönetimine iyi gelmedi.
Özgür Bey taşıma suyuyla değirmen dönmez, bu ittifakı nasıl yürüteceksiniz? İttifakı kimlerle tesis edeceksiniz?
Kılıçdaroğlu’nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı?
DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.
31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı, ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız.
Davutoğlu masalı bırak, bizi bilen bilir, senin sicilini bilmeyen yok. Doğrudur 7 Haziran 2015'te başbakanlık makamı bize teklif edildi ancak ben siyasi bölücülerin desteği olan bir iktidar yapısını elimin tersi ile itmeyi vatan görevi saydım.
İsrail kararı çok önemlidir.
Netanyahu konuyu saptırmaktadır.
ABD artık içten çözülmektedir. ABD üssüne İHA ile saldırı yapıldı, Biden misilleme sözü verdi. Mehmet'imize sesi çıkmayanlar savaş tamtamı çalıyor. John insandır da Mehmet'imiz insan değil mi?