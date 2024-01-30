https://sputniknews.com.tr/20240130/ak-partili-usta-can-atalay-karari-bugun-ya-da-bu-hafta-mecliste-okunarak-milletvekilligi-dusecek-1080183762.html

AK Partili Usta: Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek

AK Partili Usta: Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek

AK Partili Usta "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-30T11:52+0300

2024-01-30T11:52+0300

2024-01-30T11:56+0300

politika

can atalay

ak parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103947/02/1039470266_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_20b955427825695bc0ca3436131ee656.jpg

AK Partili Usta NTV'nin haberine göre, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

can atalay kararı,can atalay milletvekilliği düştü mü,can atalay milletvekilliği düşecek mi