https://sputniknews.com.tr/20240130/ak-partili-usta-can-atalay-karari-bugun-ya-da-bu-hafta-mecliste-okunarak-milletvekilligi-dusecek-1080183762.html
AK Partili Usta: Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek
AK Partili Usta: Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek
AK Partili Usta "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi. 30.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-30T11:52+0300
2024-01-30T11:52+0300
2024-01-30T11:56+0300
politika
can atalay
ak parti
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AK Partili Usta NTV'nin haberine göre, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." dedi.
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can atalay kararı,can atalay milletvekilliği düştü mü,can atalay milletvekilliği düşecek mi
can atalay kararı,can atalay milletvekilliği düştü mü,can atalay milletvekilliği düşecek mi
AK Partili Usta: Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek
11:52 30.01.2024 (güncellendi: 11:56 30.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
AK Partili Usta "Can Atalay kararı bugün ya da bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" dedi.
AK Partili Usta NTV'nin haberine göre, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek." dedi.