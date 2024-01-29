https://sputniknews.com.tr/20240129/tbmm-baskani-kurtulmus-birlesik-arap-emirliklerinde-1080170730.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş Birleşik Arap Emirlikleri’nde
TBMM Başkanı Kurtulmuş Birleşik Arap Emirlikleri’nde
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn’in ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T23:07+0300
2024-01-29T23:07+0300
2024-01-29T23:07+0300
numan kurtulmuş
dünya
birleşik arap emirlikleri
bae
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye geldi.Kurtulmuş, Bahreyn ziyaretinin ardından geldiği Abu Dabi’deki Al Bateen Havalimanı’nda BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Abu Dabi’ye geldi.Kurtulmuş, Abu Dabi'de, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılış törenine katılacak, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20240127/tbmm-baskani-kurtulmus-bahreyn-ve-baeye-gidecek-1080103858.html
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numan kurtulmuş, birleşik arap emirlikleri, bae
numan kurtulmuş, birleşik arap emirlikleri, bae
TBMM Başkanı Kurtulmuş Birleşik Arap Emirlikleri’nde
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn’in ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye geldi.
Kurtulmuş, Bahreyn ziyaretinin ardından geldiği Abu Dabi’deki Al Bateen Havalimanı’nda BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Abu Dabi’ye geldi.
Kurtulmuş, Abu Dabi'de, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılış törenine katılacak, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapacak.