https://sputniknews.com.tr/20240129/ozel-sektor-ogretmenlerinden-tbmm-onunde-taban-ucret-eylemi-1080168702.html

Özel sektör öğretmenlerinden TBMM önünde 'taban ücret eylemi'

Özel sektör öğretmenlerinden TBMM önünde 'taban ücret eylemi'

Özel okul öğretmenleri, taban maaş haklarının geri verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi istemiyle TBMM önünde eylem yaptı. Öğretmenlerin, Bakan Tekin... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T19:46+0300

2024-01-29T19:46+0300

2024-01-29T19:46+0300

öğretmen

türkiye

özel okul

ücret

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi özel okul öğretmenleri, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.Öğle saatlerinden itibaren parkta bekleyişlerini sürdüren ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmek istediklerini belirten grubun yanına TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun geldi.Öğretmenlerin taleplerini dinleyen Uzun, Milli Eğitim Bakanlığıyla görüştüklerini, grup adına iki kişinin bakanlıktaki yetkililerle görüşebileceğini iletti.Bunun üzerine temsili seçilen iki öğretmen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ile görüşmek üzere bakanlığa gitti.Daha sonra parka dönen öğretmenlerin, Bakan Tekin ile görüşmek için haftaya randevu aldıklarını belirtmeleri üzerine sendika üyeleri parktan ayrıldı.

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öğretmen, özel okul, ücret