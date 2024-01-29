https://sputniknews.com.tr/20240129/natonun-soguk-savas-donemi-sonrasi-en-buyuk-askeri-tatbikati-sarsilmaz-savunucu-2024---1080164254.html
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024'
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024'
NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ü başlattı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T17:40+0300
2024-01-29T17:40+0300
2024-01-29T17:40+0300
multimedya
infografik
soğuk savaş
nato
abd
isveç
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080163744_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d679ca1cf694595fbb2434625413b70f.jpg
NATO'dan yapılan açıklamada, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın, mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi. NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu. Tatbikat ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080163744_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_74799d8f4b16b869955c4ce8db73edbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
infografik, soğuk savaş, nato, abd, isveç, tatbikat, инфографика
infografik, soğuk savaş, nato, abd, isveç, tatbikat, инфографика
NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024'
NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ü başlattı.
NATO'dan yapılan açıklamada, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın, mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi. NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu. Tatbikat ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.