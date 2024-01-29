https://sputniknews.com.tr/20240129/natonun-soguk-savas-donemi-sonrasi-en-buyuk-askeri-tatbikati-sarsilmaz-savunucu-2024---1080164254.html

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024'

NATO'nun Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı 'Sarsılmaz Savunucu 2024'

NATO, Soğuk Savaş dönemi sonrası en büyük askeri tatbikatı Sarsılmaz Savunucu 2024'ü başlattı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T17:40+0300

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NATO'dan yapılan açıklamada, 31 NATO üyesi ve aday ülke İsveç'ten yaklaşık 90 bin askerin katılacağı tatbikatın, mayıs sonuna kadar süreceği bilgisi verildi. NATO'nun Soğuk Savaş döneminde son büyük tatbikatı, 1988'de 125 bin katılımcıyla gerçekleştirilen "REFORGER" olmuştu. Tatbikat ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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