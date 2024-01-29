https://sputniknews.com.tr/20240129/meral-aksenerden-dem-partiye-tepki-bu-arkadaslarin-tumu-namerttir-1080161622.html

Meral Akşener’den DEM Parti’ye tepki

Meral Akşener’den DEM Parti’ye tepki

Sinan Ateş cinayetine ilişkin yaptığı “Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi.” açıklaması tartışmalara neden olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T16:10+0300

2024-01-29T16:10+0300

2024-01-29T16:10+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

meral akşener

iyi parti

dem parti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu.Akşener’in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili “Geçmişte siyasi cinayetlere şahit oluyorduk ama mertçeydi.” açıklaması tartışmalara neden olmuştu.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, konuyla ilgili olarak kendisini eleştiren DEM Parti’yi hedef aldı.Akşener, “Bu sözümü bilerek çarptırıyorlar. Bence mahsuru yok. Ama benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey, ‘Öncelikle bizim gençlik dönemimizde, keşke olmasaydı, ama 1980 öncesinde, 1970'li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Evet, birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki dolayısıyla mertçeydi ki aileler korkmazdık’ dedik. Neye göre dedim çünkü orada abidik gubidik yoktu.” dedi.“Eylem yanlış elbette. Ama aileler korkmazdı.” şeklinde konuşan İYİ Parti lideri, “Bugün Sinan Ateş’i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş’in çocuğunun, kızının bu derece korkuyor olması, annesinin de katledileceğinden korkuyor olmasının getirdiği başka bir iş var. Onu anlatmaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.DEM Parti'ye tepkiDEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘mertçe siyasi cinayetler’ sözleri nedeniyle yargılanması gerektiği” yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Akşener, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240124/iyi-parti-istanbul-adayini-resmen-acikladi-1079982124.html

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