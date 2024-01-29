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Kuzey Kore'de yüzler gülüyor: Yeni stratejik seyir füzesinin test atışını denetlendi
Kuzey Kore'de yüzler gülüyor: Yeni stratejik seyir füzesinin test atışını denetlendi
PYONGYANG (İHA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un dün denizaltından fırlatılan yeni stratejik seyir füzesi “Pulhwasal-3-31”in test atışını denetlediği... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
füze
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Uzak Doğu’da ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ile ABD ve Güney Kore’ye meydan okuyan Kuzey Kore'den dün yapılan füze denemesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, denizaltından fırlatılan stratejik seyir füzesi “Pulhwasal-3-31”in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un denetiminde başarıyla test edildiği bildirildi. Fırlatılan 2 ayrı füzenin Doğu Denizi üzerinde 123 dakika ve 124 dakika boyunca uçtuğu belirtilirken, test atışlarının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı vurgulandı.Nükleer denizaltı inşası konusunda bilgi aldıSilah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-Un'un, nükleer denizaltı ve diğer yeni tip savaş gemilerinin inşası hakkında da yetkililerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi. Mevcut güvenlik durumu ve potansiyel tehditlerin Kuzey Kore'yi deniz egemenliğini savunma çabalarını artırmaya mecbur bıraktığını söyleyen Kim, güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlara erişiminin devletin nükleer stratejik gücünün inşası için “temel bir gereklilik” olduğunu vurguladı.Pyongyang seyir füzeleri fırlatmıştıGüney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısından birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirilmişti. Atışların yerel saatle 08.00 sıralarında Shinpo Limanı açıklarındaki sulardan gerçekleştirildiği kaydedilirken, füzelerin menzili ve irtifası gibi detaylara ilişkin bilgi verilmemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/birkac-hafta-once-birbirlerini-vurmuslardi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-pakistanda-1080149568.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, füze
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, füze

Kuzey Kore'de yüzler gülüyor: Yeni stratejik seyir füzesinin test atışını denetlendi

11:33 29.01.2024 (güncellendi: 11:34 29.01.2024)
© -AW130016kuzey kore
kuzey kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© -AW130016
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PYONGYANG (İHA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un dün denizaltından fırlatılan yeni stratejik seyir füzesi “Pulhwasal-3-31”in test atışını denetlediği açıklandı.
Uzak Doğu’da ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ile ABD ve Güney Kore’ye meydan okuyan Kuzey Kore'den dün yapılan füze denemesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, denizaltından fırlatılan stratejik seyir füzesi “Pulhwasal-3-31”in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un denetiminde başarıyla test edildiği bildirildi. Fırlatılan 2 ayrı füzenin Doğu Denizi üzerinde 123 dakika ve 124 dakika boyunca uçtuğu belirtilirken, test atışlarının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı vurgulandı.

Nükleer denizaltı inşası konusunda bilgi aldı

Silah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-Un'un, nükleer denizaltı ve diğer yeni tip savaş gemilerinin inşası hakkında da yetkililerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi. Mevcut güvenlik durumu ve potansiyel tehditlerin Kuzey Kore'yi deniz egemenliğini savunma çabalarını artırmaya mecbur bıraktığını söyleyen Kim, güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlara erişiminin devletin nükleer stratejik gücünün inşası için “temel bir gereklilik” olduğunu vurguladı.

Pyongyang seyir füzeleri fırlatmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısından birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirilmişti. Atışların yerel saatle 08.00 sıralarında Shinpo Limanı açıklarındaki sulardan gerçekleştirildiği kaydedilirken, füzelerin menzili ve irtifası gibi detaylara ilişkin bilgi verilmemişti.
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