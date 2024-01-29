https://sputniknews.com.tr/20240129/kuzey-kore-lideri-kim-yeni-stratejik-seyir-fuzesinin-test-atisini-denetledi-1080150618.html

Kuzey Kore'de yüzler gülüyor: Yeni stratejik seyir füzesinin test atışını denetlendi

Kuzey Kore'de yüzler gülüyor: Yeni stratejik seyir füzesinin test atışını denetlendi

PYONGYANG (İHA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un dün denizaltından fırlatılan yeni stratejik seyir füzesi “Pulhwasal-3-31”in test atışını denetlediği... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T11:33+0300

2024-01-29T11:33+0300

2024-01-29T11:34+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

füze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080150268_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_02e1e90090b10bb0d3ba6f5073b4e9c3.jpg

Uzak Doğu’da ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ile ABD ve Güney Kore’ye meydan okuyan Kuzey Kore'den dün yapılan füze denemesine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, denizaltından fırlatılan stratejik seyir füzesi “Pulhwasal-3-31”in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un denetiminde başarıyla test edildiği bildirildi. Fırlatılan 2 ayrı füzenin Doğu Denizi üzerinde 123 dakika ve 124 dakika boyunca uçtuğu belirtilirken, test atışlarının komşu ülkelerin güvenliği üzerinde bir etkisinin olmadığı vurgulandı.Nükleer denizaltı inşası konusunda bilgi aldıSilah testinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren ülke lideri Kim Jong-Un'un, nükleer denizaltı ve diğer yeni tip savaş gemilerinin inşası hakkında da yetkililerden detaylı bilgi aldığı kaydedildi. Mevcut güvenlik durumu ve potansiyel tehditlerin Kuzey Kore'yi deniz egemenliğini savunma çabalarını artırmaya mecbur bıraktığını söyleyen Kim, güçlü bir donanmaya sahip olmanın önemine dikkat çekti. Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlara erişiminin devletin nükleer stratejik gücünün inşası için “temel bir gereklilik” olduğunu vurguladı.Pyongyang seyir füzeleri fırlatmıştıGüney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısından birden çok seyir füzesi fırlattığı bildirilmişti. Atışların yerel saatle 08.00 sıralarında Shinpo Limanı açıklarındaki sulardan gerçekleştirildiği kaydedilirken, füzelerin menzili ve irtifası gibi detaylara ilişkin bilgi verilmemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/birkac-hafta-once-birbirlerini-vurmuslardi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-pakistanda-1080149568.html

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, füze