Kim Milyoner Olmak İster'de 'rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayı' sorusu eledi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 24 yaşındaki Sena Erol, üçüncü soruda elendi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Sena... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

"Kim Milyoner Olmak İster"de işletme öğrencisinin elendiği matematik sorusu gündem olduKim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan genç kadın, matematik sorusuna verdiği cevapla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacı Sena Erol'a "Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" diye soruldu.Erol, şıklar arasında kararsız kaldı. Erol, bir süre düşündükten sonra C şıkkında karar kıldı. Soruya C şıkkını seçerek 102 cevabını veren Erol, yarışmadan elendi. Doğru şık açılmadan önce cevabını değiştirmek isteyen Erol'un, 'son kararım' dediği için verdiği cevap geçerli oldu. Genç yarışmacı 5 bin TL alarak yarışmaya veda etti.Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan üçüncü soru: Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir? A: 100 B: 101 C: 102 D: 103 Doğru cevap 'D' şıkkı.

