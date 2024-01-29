https://sputniknews.com.tr/20240129/kahramanmarasta-deprem-1080154880.html
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T13:07+0300
2024-01-29T13:07+0300
2024-01-29T13:18+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 12:31'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.6 km olarak açıklandı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/prof-dr-naci-gorur-15-senede-butun-turkiyeyi-deprem-direncli-hale-getiririz-1080148185.html
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deprem, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta deprem
13:07 29.01.2024 (güncellendi: 13:18 29.01.2024)
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 12:31'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.6 km olarak açıklandı.