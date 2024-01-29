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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240129/israilin-en-yakin-muttefigi-dahi-kinadi-gazzede-yerlesimler-kurma-cagrisina-tepki---1080162507.html
İsrail'in en yakın müttefiği dahi kınadı: Gazze'de yerleşimler kurma çağrısına tepki
İsrail'in en yakın müttefiği dahi kınadı: Gazze'de yerleşimler kurma çağrısına tepki
Almanya, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T16:31+0300
2024-01-29T16:31+0300
israil- filistin çatışması
almanya
israil
israil-filistin
gazze
bm
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin bazı üyelerinin Gazze'nin yerleşim durumuyla ilgili bu konferansa katılımını ve yaptığı açıklamaları mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyoruz ve bu açıklamaları mümkün olan en açık ifadelerle reddediyoruz." dedi.Bunu daha önce birkaç kez ifade ettiklerini anımsatan Fischer, bu konuyu İsrail hükümetiyle yaptıkları görüşmelerde de dile getirdiklerini belirtti.Fischer, "Filistinli nüfusun Gazze'den sürülmesine ilişkin bu tür düşünceler ve İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." diye konuştu.Söz konusu durumun uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği anlamına geldiğine dikkati çeken Fischer, "Filistinliler Gazze'den zorla yerlerinden edilmemeli. Gazze'nin yeniden işgali ya da topraklarının azaltılması söz konusu olmamalıdır. Bu uluslararası toplum tarafından da geniş ölçüde desteklenen bir tutumdur" ifadesini kullandı.Filistinlilerin görmezden gelindiği bir çözüm olmaması gerektiğini dile getiren Fischer, şöyle devam etti:Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e bu tür kışkırtıcı açıklamalar yapmaktan kaçınması ve İsrail mahkemelerinin bunları soruşturması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Fischer, Almanya olarak beklentilerinin de bu yönde olduğunu sözlerine ekledi.Ne olmuştu?Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla (İsrail Başbakanı Binyamin​​​​​​​) Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla konferans düzenlenmişti.Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilerek bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te 'İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine' hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu 'yerleşim yerlerindeki' konutlar için rezervasyon açmıştı.Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/abdli-senatoru-grahamden-irani-vuralim-cagrisi-1080144593.html
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İsrail'in en yakın müttefiği dahi kınadı: Gazze'de yerleşimler kurma çağrısına tepki

16:31 29.01.2024
© AP Photo / Ronen Zvulun İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
 İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Ronen Zvulun
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Almanya, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden bakanların da katıldığı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin bazı üyelerinin Gazze'nin yerleşim durumuyla ilgili bu konferansa katılımını ve yaptığı açıklamaları mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyoruz ve bu açıklamaları mümkün olan en açık ifadelerle reddediyoruz." dedi.
Bunu daha önce birkaç kez ifade ettiklerini anımsatan Fischer, bu konuyu İsrail hükümetiyle yaptıkları görüşmelerde de dile getirdiklerini belirtti.
Fischer, "Filistinli nüfusun Gazze'den sürülmesine ilişkin bu tür düşünceler ve İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." diye konuştu.
Söz konusu durumun uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği anlamına geldiğine dikkati çeken Fischer, "Filistinliler Gazze'den zorla yerlerinden edilmemeli. Gazze'nin yeniden işgali ya da topraklarının azaltılması söz konusu olmamalıdır. Bu uluslararası toplum tarafından da geniş ölçüde desteklenen bir tutumdur" ifadesini kullandı.
Filistinlilerin görmezden gelindiği bir çözüm olmaması gerektiğini dile getiren Fischer, şöyle devam etti:
"Gazze Filistinlilere aittir. İki devletli çözüme giden yolda bölgede kalıcı barış ve istikrarın temel şartı olan kendi geleceklerine kendileri karar verebilmelidir. Sınır dışı etme fantezileriyle İsrail'in güvenliğini sağlayabileceklerini düşünen herkes açıkça yanlış yoldadır. Filistinlileri de içeren çatışmaya sürdürülebilir çözüm bulmak İsrail'in kendi çıkarınadır ve bu da ancak iki devletli çözüm olabilir."
Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e bu tür kışkırtıcı açıklamalar yapmaktan kaçınması ve İsrail mahkemelerinin bunları soruşturması çağrısında bulunduğunu hatırlatan Fischer, Almanya olarak beklentilerinin de bu yönde olduğunu sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla (İsrail Başbakanı Binyamin​​​​​​​) Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla konferans düzenlenmişti.
Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.
İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilerek bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.
İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te 'İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine' hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu 'yerleşim yerlerindeki' konutlar için rezervasyon açmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.
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