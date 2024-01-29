https://sputniknews.com.tr/20240129/israil-suriyede-saldiri-gerceklestirdi-bircok-sivilin-hayatini-kaybettigi-duyuruldu-1080162740.html

İsrail, Suriye'de saldırı gerçekleştirdi: Birçok sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu

İsrail, Suriye'de saldırı gerçekleştirdi: Birçok sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın güneyindeki Sayyidah Zaynab mahallesine düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T16:40+0300

2024-01-29T16:40+0300

2024-01-29T16:40+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

suriye

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İran medyasında yer alan haberde, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Sayyidah Zaynab mahallesindeki bir binaya hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, binanın ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir danışma merkezi olduğu ifade edildi.Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.Suriye resmi haber ajansa SANA da İsrail hava saldırısının yerel saatle 13.00'da gerçekleştiğini belirterek, birçok sivilin saldırıda hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu.İran'ın Suriye Büyükelçisi: İsrail saldırısında İran'a ait hiçbir merkez hedef alınmadıİran'ın Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi saldırının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail'in Şam'ın güney kırsalında gerçekleştirdiği saldırıda hiçbir İranlı zarar görmedi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait bir danışmanlık merkezi hedef alınmadı. İsrail'in boş ve kör saldırıları direnişin azmini etkilemeyecektir” dedi.İsrail, bir süredir Suriye'de İran ile bağlantılı güçlere saldırılar düzenlerken, Ürdün’ün Suriye sınırına yakın bir bölgesinde bulunan Tower 22 adlı üsse dün dronlu saldırı düzenlenmişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ise saldırının 'İran destekli radikal militan gruplar' tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti. Tahran yönetimi ise saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/israilin-en-yakin-muttefigi-dahi-kinadi-gazzede-yerlesimler-kurma-cagrisina-tepki---1080162507.html

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