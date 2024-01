https://sputniknews.com.tr/20240129/ibb-baskan-adayi-kurum-metro-gitmeyen-hicbir-ilcemiz-kalmayacak-1080161223.html

İBB Başkan adayı Kurum: Metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak

İBB Başkan adayı Kurum: Metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T15:59+0300

2024-01-29T15:59+0300

2024-01-29T15:59+0300

türkiye

metro

murat kurum

toplu ulaşım

ulaşım

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080058113_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_2d3048a675f79423dce51eac54f29caf.jpg

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'a söz veriyoruz. İlk 5 yılın sonunda İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük bir oranda iyileştireceğiz." dedi.Kurum, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ettiklerini söyledi.İstanbul'un her geçen gün özlediği, beklediği, hayal ettiği o güzel günlere bir adım daha yaklaştığını aktaran Kurum, açılışı gerçekleştirilen hattın yapılacak diğer eserlere örnek olacağını kaydetti.Kurum, adaylığının ilk gününden itibaren yollara düştüğünü belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İstanbulluların kendilerinden ne beklediğini belirleyerek planlarını hazırladıklarını, şehrin mevcut karmaşasını, içinde bulunduğu kaos ortamını en hızlı, verimli, ucuz şekilde gidermek için çalışmaya dair arzuları, iradeleri ve azimleri olduğunu dile getirdi.İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı bu 5 yılı telafi edeceklerini belirten Kurum, CHP'li mevcut İBB yönetiminin İstanbulluları beklettiğini ve oyaladığını söyledi.Kurum, şehirde yaşayan her bir insanın bir yılının 288 saatinin trafikte geçtiğini kaydederek, "Bu ne demek biliyor musunuz? Bu trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yılı alıp götürüyor. Milletimiz sahada bu kötü gidişata artık 'dur' diyor, artık 'yeter' diyor. Milletimiz bize 31 Mart sonrasına hizmete hazır olun mesajı veriyor ve bu şehirde istiyoruz ki herkes kolay ve çilesiz bir ulaşımda yolculuk yapsın." diye konuştu."10 yılın sonunda trafik çilesi son bulacak"Murat Kurum, İstanbul'un 10 yıllık vizyonunu ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da ve asrın felaketinden etkilenen 11 ilde sürekli sahada olduklarını hatırlatan Kurum, 31 Mart akşamından itibaren de sahada herkes için çalışacaklarını dile getirdi.

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metro, murat kurum, toplu ulaşım, ulaşım, istanbul