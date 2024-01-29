https://sputniknews.com.tr/20240129/hindistan-milli-tenis-takimi-davis-cup-dunya-grup-i-icin-60-yil-sonra-pakistana-geldi-1080160312.html

Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' için 60 yıl sonra Pakistan'a geldi

Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' için 60 yıl sonra Pakistan'a geldi

Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' karşılaşmaları için 60 yıl sonra ilk defa Pakistan'a geldi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T15:23+0300

2024-01-29T15:23+0300

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Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' karşılaşmaları için 60 yıl sonra ilk defa Pakistan'a geldi. Geo News televizyonundaki habere göre, Hindistan Milli Tenis Takımı, bugün erken saatlerde İslamabad Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları kapsamında Hindistan ile Pakistan, 3-4 Şubat’ta karşı karşıya gelecek.Hindistan Tenis Birliği, Pakistan’ın karşılaşmaya ev sahipliği yapmasını engellemek için Davis Cup Komitesi’ne başvurmuş ve müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasını istemişti. Hindistan'ın talebi ise olumlu karşılanmamıştı.Hindistan Milli Tenis Takımı, en son 1964'te Pakistan'a gelmişti.

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