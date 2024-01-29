https://sputniknews.com.tr/20240129/hindistan-milli-tenis-takimi-davis-cup-dunya-grup-i-icin-60-yil-sonra-pakistana-geldi-1080160312.html
Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' için 60 yıl sonra Pakistan'a geldi
Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' için 60 yıl sonra Pakistan'a geldi
Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' karşılaşmaları için 60 yıl sonra ilk defa Pakistan'a geldi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T15:23+0300
2024-01-29T15:23+0300
2024-01-29T15:23+0300
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Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' karşılaşmaları için 60 yıl sonra ilk defa Pakistan'a geldi. Geo News televizyonundaki habere göre, Hindistan Milli Tenis Takımı, bugün erken saatlerde İslamabad Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları kapsamında Hindistan ile Pakistan, 3-4 Şubat’ta karşı karşıya gelecek.Hindistan Tenis Birliği, Pakistan’ın karşılaşmaya ev sahipliği yapmasını engellemek için Davis Cup Komitesi’ne başvurmuş ve müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasını istemişti. Hindistan'ın talebi ise olumlu karşılanmamıştı.Hindistan Milli Tenis Takımı, en son 1964'te Pakistan'a gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240129/birkac-hafta-once-birbirlerini-vurmuslardi-iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-pakistanda-1080149568.html
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pakistan, hindistan, gerilim, diplomatik gerilim, tenis, pakistan-hindistan gerilimi
pakistan, hindistan, gerilim, diplomatik gerilim, tenis, pakistan-hindistan gerilimi
Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' için 60 yıl sonra Pakistan'a geldi
Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' karşılaşmaları için 60 yıl sonra ilk defa Pakistan'a geldi.
Hindistan Milli Tenis Takımı, 'Davis Cup Dünya Grup I' karşılaşmaları için 60 yıl sonra ilk defa Pakistan'a geldi. Geo News televizyonundaki habere göre, Hindistan Milli Tenis Takımı, bugün erken saatlerde İslamabad Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.
Davis Cup Dünya Grup I karşılaşmaları kapsamında Hindistan ile Pakistan, 3-4 Şubat’ta karşı karşıya gelecek.
Hindistan Tenis Birliği, Pakistan’ın karşılaşmaya ev sahipliği yapmasını engellemek için Davis Cup Komitesi’ne başvurmuş ve müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasını istemişti. Hindistan'ın talebi ise olumlu karşılanmamıştı.
Hindistan Milli Tenis Takımı, en son 1964'te Pakistan'a gelmişti.