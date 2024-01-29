https://sputniknews.com.tr/20240129/fenerbahceden-rekor-100-gole-ulasti-1080148731.html

Fenerbahçe'den rekor: 100. gole ulaştı

Fenerbahçe'den rekor: 100. gole ulaştı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki attığı 100. golüne ulaşarak Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T11:00+0300

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spor

cengiz ünder

edin dzeko

fenerbahçe

gol

rekor

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücüyle karşılaşan Fenerbahçe dalya yaptı.Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle birlikte 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 100 gol atmayı başardı.NTV'nin haberine göre bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımların bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği gol sayısı ise şöyle;

https://sputniknews.com.tr/20240107/fenerbahceden-istanbulspor-karsisinda-bol-gollu-galibiyet-cengiz-under-yildizlasti-1079408000.html

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cengiz ünder, edin dzeko, fenerbahçe, gol, rekor