https://sputniknews.com.tr/20240129/fenerbahceden-rekor-100-gole-ulasti-1080148731.html
Fenerbahçe'den rekor: 100. gole ulaştı
Fenerbahçe'den rekor: 100. gole ulaştı
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki attığı 100. golüne ulaşarak Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T11:00+0300
2024-01-29T11:00+0300
2024-01-29T11:00+0300
spor
cengiz ünder
edin dzeko
fenerbahçe
gol
rekor
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücüyle karşılaşan Fenerbahçe dalya yaptı.Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle birlikte 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 100 gol atmayı başardı.NTV'nin haberine göre bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımların bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği gol sayısı ise şöyle;
https://sputniknews.com.tr/20240107/fenerbahceden-istanbulspor-karsisinda-bol-gollu-galibiyet-cengiz-under-yildizlasti-1079408000.html
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cengiz ünder, edin dzeko, fenerbahçe, gol, rekor
cengiz ünder, edin dzeko, fenerbahçe, gol, rekor
Fenerbahçe'den rekor: 100. gole ulaştı
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki attığı 100. golüne ulaşarak Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücüyle karşılaşan Fenerbahçe dalya yaptı.
Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in Ankaragücü karşısında kaydettiği golle birlikte 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 100 gol atmayı başardı.
NTV'nin haberine göre bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.
Avrupa'nın beş büyük ligindeki takımların bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği gol sayısı ise şöyle;
Bayer Leverkusen : 85 gol