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https://sputniknews.com.tr/20240129/ev-kadinlarina-prim-destegi-geliyor-1080144432.html
Ev kadınlarına prim desteği geliyor
Ev kadınlarına prim desteği geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği verilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Işıkhan, "Hedefimiz orta vadede... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-29T10:09+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari geçim
asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
prim
ev hanımı
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Ev kadınlarına, prim desteği verilmesi için çalışma başlatıldı. Açıklamayı, Kanal 7 yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:'2 lira teknik bir şey'Asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğinin anımsatılıp, 2 liraya dair kamuoyundaki spekülasyonlara değinen Işıkhan, ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.Işıkhan, asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:
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ev kadınları prim,ev hanımları prim,ev kadınlarına prim
ev kadınları prim,ev hanımları prim,ev kadınlarına prim

Ev kadınlarına prim desteği geliyor

09:38 29.01.2024 (güncellendi: 10:09 29.01.2024)
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ev hanımlarına prim desteği verilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Işıkhan, "Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya koymak." dedi.
Ev kadınlarına, prim desteği verilmesi için çalışma başlatıldı. Açıklamayı, Kanal 7 yayınına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.

Ev kadınlarının sigortalılığı ve emekliliğiyle ilgili düzenleme hazırlıklarına yönelik soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

"Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim. Hedefimiz orta vadede bunu uygulamaya aktarmak olacak."

Işıkhan, Bağkur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:
"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağkur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."

'2 lira teknik bir şey'

Asgari ücretin net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğinin anımsatılıp, 2 liraya dair kamuoyundaki spekülasyonlara değinen Işıkhan, ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

Işıkhan, asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:
"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."
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