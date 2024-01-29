Ermenistan’dan Azerbaycan’a saldırmazlık paktı imzalama önerisi

“Dediğim gibi biz bu sağlam ve geri dönülemez garantileri vermeye hazırız, ama benzer garantileri başkalarından da bekliyoruz. Biz bu yolu izlemeye hazırız ve ayrıca, Azerbaycan'a çeşitli güvenlik garanti mekanizmaları da sunduk. Örneğin, ordu birliklerinin Ermenistan SSC ve Azerbaycan SSC'nin idari sınırından karşılıklı bir şekilde çekilmesi. Bu sınır 1991 Alma Ata Deklarasyonu uyarınca devlet sınırı haline gelmiş, Ermenistan ve Azerbaycan 6 Ekim 2022'de Prag’da, bu temelde birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyacakları konusunda mutabakata varmıştı. Birliklerin karşılıklı olarak geri çekilmesi, Azerbaycan SSC'nin tüm topraklarının Azerbaycan'ın, Ermenistan SSR'nin tüm topraklarının da Ermenistan'ın kontrolü altında olmasına olanak tanıyacak.”