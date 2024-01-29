https://sputniknews.com.tr/20240129/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari-yukselis-surecek-mi-1080144982.html
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları: Yükseliş sürecek mi?
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları: Yükseliş sürecek mi?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3390 liradan, euro 32,8910 liradan haftaya başladı. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T09:50+0300
2024-01-29T09:50+0300
2024-01-29T09:50+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 30,3370 liradan alınan dolar, 30,3390 liradan satılıyor. 32,8890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8910 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 30,3100 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9860 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 978 lira, çeyrek altın 3 bin 205 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 782 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 28 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.346 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.38 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.38 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 42.163 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240126/yukselis-suruyor-dolar-3031-euro-3287-tl-1080054853.html
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dolar ne kadar,bitcoin son durum,dolar alış satış fiyatları
dolar ne kadar,bitcoin son durum,dolar alış satış fiyatları
Dolar ve euro'da haftanın ilk rakamları: Yükseliş sürecek mi?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,3390 liradan, euro 32,8910 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 30,3370 liradan alınan dolar, 30,3390 liradan satılıyor. 32,8890 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,8910 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,3100 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9860 lira olmuştu.
Gram altın bin 978 lira, çeyrek altın 3 bin 205 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 782 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 28 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.346 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 83.38 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.38 dolardan işlem görüyor.
Geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına inen kripto para birimi Bitcoin bugün 42.163 dolar seviyesinde.