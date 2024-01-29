https://sputniknews.com.tr/20240129/borrell-ab-ukrayna-tunelinin-sonunda-isik-gormuyor-1080163416.html

Borrell: AB, Ukrayna tünelinin sonunda ışık görmüyor

Borrell: AB, Ukrayna tünelinin sonunda ışık görmüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, birliğin ilan ettiği yaptırımların Rus savunma sanayisini yok etmekte... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T16:51+0300

2024-01-29T16:51+0300

2024-01-29T16:51+0300

dünya

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ekonomik yaptırım

kuşak ve yol

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Brüksel’de düzenlenen Avrupa-Orta Asya arasında sürdürülebilir ulaşım konusundaki Küresel Geçit Yatırım Forumu'nun açılışında konuşan Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsatırken, ancak tüm bu yaptırımların ‘Rus savaş makinesini’ gözle görülür bir şekilde zayıflatmasına rağmen yok edemediğini belirtti.“Savaş devam ediyor ve çatışmalar daha da kötüleşiyor” diyen Borrell, konuşmasını, “Biz bu Ukrayna tünelinin sonunda ışık görmüyoruz” diye sürdürdü.Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Khodjaev, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim, Türkmenistan Bakanlar Kuruluna bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Batyr Annayev’in davet edildiği toplantıda, AB’nin bu ülkelerle iyi geçinmek istediğini ima eden Borrell, "Yaptırımların etkili olabilmesi için ortaklarımızın tam işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.AB, Rusya ve Çin'e karşı Orta Asya'da etkinliğini artırmak istiyorAvrupa Birliği (AB), Avrupa ve uluslararası finans kuruluşlarının, Orta Asya'da sürdürülebilir ulaşım bağlantısına yönelik destek ve yatırımlar için 10 milyar euro taahhütte bulunduğunu bildirdi.AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel’de düzenlenen Avrupa-Orta Asya arasında sürdürülebilir ulaşım konusundaki Küresel Geçit Yatırım Forumu'nun açılışında konuştu."Bizimle Orta Asya ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ile de Rusya arasındaki ticareti yakından takip ediyoruz" diyen Borrell, "Yaptırımların atlatılmasını sağlayan mekanizmaların hangileri olduğunu analiz etmeye çalıştık. Bu konuda işbirliğimizi artırmamız lazım. Çünkü, küresel zorlukların üstesinden gelmek için daha yakın ortaklıklara ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.Borrell, altyapı inşa edilmesi ve bağlanabilirliği artırmak gerektiğini ancak, bunların çok karmaşık jeopolitik ortamda, ortaklığı ve ekonomik bağları güçlendirerek daha iyi bir geleceğe ulaşmak ve aynı değerleri savunmak gibi siyasi bir amaca hizmet ettiğini söyledi.​​​​​​​"Ortaklığımızı ekonomik güvenliğimizi artıracak şekilde güçlendirmemiz gerekiyor" diyen Borrell, ekonomi ve güvenlik konularının birbirine giderek daha fazla yaklaşacağını vurguladı.AB tarafı forumu, Orta Asya'da etkin Rusya ve Çin gibi ülkelere rakip olmak için bir fırsat olarak görüyor.AB, Çin'in Kuşak Yol girişimine alternatif olarak ortaya attığı 'Küresel Geçit' programıyla, dünya genelinde temiz altyapı finansmanı ve inşası için 300 milyar euro’luk bir yatırım harekete geçireceğini iddia ediyor.Anadolu'ya da ulaşacak olan Tek Kuşak, Tek Yol Projesi, Pekin'in Orta Asya, Avrupa ve Afrika'daki 60'tan fazla ülkeyi birbirine bağlayan mevcut ticaret ve ulaşım koridorlarını iyileştirmeye ve yeni ticaret ve ulaşım koridorları oluşturmaya yönelik uluslararası girişim olarak sunuluyor.

https://sputniknews.com.tr/20231207/cin-devlet-baskani-si-avrupa-birligi-ve-cin-kuresel-istikrardan-sorumludur-1078163864.html

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avrupa birliği, rusya, çin, rekabet, ukrayna, yaptırım, ekonomik yaptırım, kuşak ve yol