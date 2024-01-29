https://sputniknews.com.tr/20240129/bakan-yerlikaya-duyurdu-7-ilde-kahramanlar-47-operasyonu-yapildi-28-barinma-alani-imha-edildi-1080141808.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde Kahramanlar-47 operasyonu yapıldı, 28 barınma alanı imha edildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde Kahramanlar-47 operasyonu yapıldı, 28 barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde düzenlenen Kahramanlar-47 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne ait 28 barınma alanının imha edilerek çok sayıda roketatar... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T08:13+0300

2024-01-29T08:13+0300

2024-01-29T08:13+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

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Kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası, 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.Operasyona dair detayları aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240129/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-uyardi-kimlik-hirsizlarinin-tuzagi-ifsa-oldu-1080141337.html

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ali yerlikaya, operasyon