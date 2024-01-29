https://sputniknews.com.tr/20240129/bakan-yerlikaya-duyurdu-7-ilde-kahramanlar-47-operasyonu-yapildi-28-barinma-alani-imha-edildi-1080141808.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde Kahramanlar-47 operasyonu yapıldı, 28 barınma alanı imha edildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde Kahramanlar-47 operasyonu yapıldı, 28 barınma alanı imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde düzenlenen Kahramanlar-47 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne ait 28 barınma alanının imha edilerek çok sayıda roketatar... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T08:13+0300
2024-01-29T08:13+0300
2024-01-29T08:13+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
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Kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası, 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.Operasyona dair detayları aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240129/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-uyardi-kimlik-hirsizlarinin-tuzagi-ifsa-oldu-1080141337.html
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ali yerlikaya, operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde Kahramanlar-47 operasyonu yapıldı, 28 barınma alanı imha edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 7 ilde düzenlenen Kahramanlar-47 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüne ait 28 barınma alanının imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası ve 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini duyurdu.
Kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla 7 ilde mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 barınma alanı imha edilerek çok sayıda roketatar, el bombası, 159 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.
Operasyona dair detayları aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: