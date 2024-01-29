https://sputniknews.com.tr/20240129/ab-rusyaya-yaptirimlarin-suresini-yine-uzatti-1080161080.html

AB, Rusya'ya yaptırımların süresini yine uzattı

AB, Rusya'ya yaptırımların süresini yine uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattığını bildirdi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T15:51+0300

2024-01-29T15:51+0300

2024-01-29T15:54+0300

ukrayna krizi

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avrupa birliği

yaptırım

ekonomik yaptırım

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AB Konseyi, ilk olarak Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri gerekçesiyle 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.Açıklamada, AB yaptırımlarının Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısı sonrasında önemli ölçüde genişletildiği anımsatıldı.AB, şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 12 yaptırım paketi yürürlüğe koydu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor.Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her 6 ayda bir uzatılıyor. Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini bölgelerdeki halkın katılımıyla gerçekleştirilen demokratik referandumlar sonrası kendi topraklarına katmıştı. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/rusyadan-abnin-olasi-13uncu-yaptirim-paketine-yanit-1079905986.html

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