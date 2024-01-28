https://sputniknews.com.tr/20240128/urdunden-aciklama-abd-askerlerine-yonelik-saldiri-suriye-topraklarinda-gerceklesti-1080136140.html
Ürdün'den açıklama: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye topraklarında gerçekleşti
Ürdün'den açıklama: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye topraklarında gerçekleşti
Ürdün hükümeti, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T21:07+0300
2024-01-28T21:07+0300
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Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, El-Memleke TV'ye 3 ABD askerinin öldüğü, 25'inin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.Mubaydin, ABD güçlerine yönelik saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye sınırı yakınlarında gerçekleştiğini ve Tenef Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor.ABD'nin açıklamasında ise saldırının Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Ürdün topraklarında gerçekleştiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240128/urdunde-iranli-gruplarin-duzenledigi-drone-saldirisinda-3-abd-askeri-hayatini-kaybetti-1080135268.html
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ürdün, abd, abd üssü, açıklama
ürdün, abd, abd üssü, açıklama
Ürdün'den açıklama: ABD askerlerine yönelik saldırı Suriye topraklarında gerçekleşti
21:07 28.01.2024 (güncellendi: 21:08 28.01.2024)
Ürdün hükümeti, 3 ABD askerinin öldüğü saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurdu.
Ürdün hükümet sözcüsü Muhenned Mubaydin, El-Memleke TV'ye 3 ABD askerinin öldüğü, 25'inin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Mubaydin, ABD güçlerine yönelik saldırının Ürdün topraklarında değil Suriye sınırı yakınlarında gerçekleştiğini ve Tenef Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.
ABD askerlerinin konuşlandığı Tenef Üssü, Suriye-Irak-Ürdün üçgeninde yer alıyor.
ABD'nin açıklamasında ise saldırının Ürdün’ün kuzeydoğusunda, Ürdün topraklarında gerçekleştiği bildirilmişti.