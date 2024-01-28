https://sputniknews.com.tr/20240128/tokiden-ev-yapilmasini-bekleyen-250-kisi-magdur-oldu-iddialarina-iliskin-aciklama-1080110253.html

TOKİ'den 'Ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu' iddialarına ilişkin açıklama

TOKİ'den 'Ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu' iddialarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı basın yayın organlarında, "Parasını peşin ödeyerek ev yapılmasını... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T00:32+0300

2024-01-28T00:32+0300

2024-01-28T00:32+0300

türkiye

toki

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

toplu konut idaresi başkanlığı

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070084336_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fbe1ca8efc7c5e8bb9a6d6c982ef3851.jpg

TOKİ'nin yazılı açıklamasında, 26 Ocak'ta bazı basın yayın organlarında yer alan "TOKİ arazilere çöktü karşılığında ne daire ne de bedelini verdiler. Parasını peşin ödeyerek ev yapılmasını bekleyen 250 kişi mağdur oldu iddiası" haberine ilişkin açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.Açıklamada, iddialara ilişkin, "İstanbul'un Kağıthane ilçesi, Yahya Kemal Mahallesi 6580 ada, 31 parselde bulunan IVA Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ'nin Flats-2 Projesi'ndeki istinat duvarı 22 Nisan 2019 tarihinde çöktüğü sırada, anılan yüklenicinin Flats-1'deki inşaat seviyesi yüzde 85 iken, Flats-2'de ise herhangi bir inşai faaliyete başlanılmamıştır. İstinat duvarının çökmesinden etkilenen alanla birlikte 3,39 hektarlık alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından resen kentsel dönüşüm uygulama alanı olarak belirlenmiştir" bilgisi paylaşıldı.Bakanlıkça 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kentsel dönüşüm uygulama alanı içinde kalan arsa sahiplerinin, hak sahibi olarak kabul edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, konunun tarafı olmayan TOKİ hakkında kamuoyunun önyargılı ve dayanaksız bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesi ve kurumların töhmet altında bırakılmasının doğru olmadığı vurgulanarak, "Gerçeklerden uzak ve araştırmadan haber yapanlar hakkında tüm yasal haklarımızı etkin bir şekilde kullanacağımızı da dikkatlerinize sunarız" ifadesine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231017/toki-42-ilde-arsa-satacak-1076422495.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toki, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, toplu konut idaresi başkanlığı, istanbul