https://sputniknews.com.tr/20240128/pentagon-abd-ortadogudaki-guclerine-yonelik-saldirilara-karsilik-verecek-1080139177.html
Pentagon: ABD, Ortadoğu'daki güçlerine yönelik saldırılara karşılık verecek
Pentagon: ABD, Ortadoğu'daki güçlerine yönelik saldırılara karşılık verecek
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Ortadoğu'daki güçlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini ve karşılık vereceğini belirtti. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T23:59+0300
2024-01-28T23:59+0300
2024-01-29T00:02+0300
dünya
pentagon
lloyd austin
abd
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ABD Savunma Bakanı Austin, ABD’nin Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir askeri üssüne düzenlenen, 3 ABD askerinin ölümüne ve 25 askerin yaralanmasına yol açan insansız hava aracı saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.Austin, “ABD askerlerine yönelik devam eden saldırılardan İran destekli güçler sorumludur ve biz, ABD'yi ve güçlerimizi korumak için uygun zamanda ve uygun şekilde gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Merkez Komutanlığı, (CENTCOM) Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir ABD askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin öldüğünü ve 25 askerin yaralandığını açıklamıştı.ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyla ilgili İran’ı hedef göstererek, “Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız” açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240128/urdunde-iranli-gruplarin-duzenledigi-drone-saldirisinda-3-abd-askeri-hayatini-kaybetti-1080135268.html
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pentagon, lloyd austin, abd
Pentagon: ABD, Ortadoğu'daki güçlerine yönelik saldırılara karşılık verecek
23:59 28.01.2024 (güncellendi: 00:02 29.01.2024)
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD’nin Ortadoğu'daki güçlerine yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini ve karşılık vereceğini belirtti.
ABD Savunma Bakanı Austin, ABD’nin Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir askeri üssüne düzenlenen, 3 ABD askerinin ölümüne ve 25 askerin yaralanmasına yol açan insansız hava aracı saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.
Austin, “ABD askerlerine yönelik devam eden saldırılardan İran destekli güçler sorumludur ve biz, ABD'yi ve güçlerimizi korumak için uygun zamanda ve uygun şekilde gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Merkez Komutanlığı, (CENTCOM) Ürdün'ün Suriye sınırına yakın bir ABD askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askerinin öldüğünü ve 25 askerin yaralandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, saldırıyla ilgili İran’ı hedef göstererek, “Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız” açıklamasında bulunmuştu.