https://sputniknews.com.tr/20240128/pariste-iklim-aktivistleri-mona-lisa-tablosuna-corba-atti-1080125224.html
Paris'te iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı
Paris'te iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna, 'sağlıklı ve sürdürülebilir gıda... 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T16:28+0300
2024-01-28T16:28+0300
2024-01-28T16:28+0300
dünya
sanat
mona lisa
iklim aktivistleri
saldırı
louvre müzesi
paris
fransa
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Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi yine bir protesto gösterisine sahne oldu. Müzede sergilenen ve dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna 2 aktivist çorba fırlattı. Tişötlerinde “gıda tepkisi” yazan aktivistler, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep etti. Kurşun geçirmez bir camla korunan tablo, saldırıdan herhangi bir zarar görmedi.Tablo birçok kez saldırıya uğradıMona Lisa tablosu, 1950’lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı. Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşungeçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı. Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları “Dünya’yı düşünmeye” çağırmıştı.Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya’nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220530/mona-lisaya-pastali-saldiri-siz-sanatcilar-biraz-da-gezegeni-dusunun--1056808860.html
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sanat, mona lisa, iklim aktivistleri, saldırı, louvre müzesi, paris, fransa
sanat, mona lisa, iklim aktivistleri, saldırı, louvre müzesi, paris, fransa
Paris'te iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna, 'sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı' talep eden 2 aktivist çorba fırlattı.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi yine bir protesto gösterisine sahne oldu. Müzede sergilenen ve dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna 2 aktivist çorba fırlattı. Tişötlerinde “gıda tepkisi” yazan aktivistler, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep etti.
Kurşun geçirmez bir camla korunan tablo, saldırıdan herhangi bir zarar görmedi.
Tablo birçok kez saldırıya uğradı
Mona Lisa tablosu, 1950’lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı. Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşungeçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı. Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları “Dünya’yı düşünmeye” çağırmıştı.
Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya’nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.