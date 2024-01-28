https://sputniknews.com.tr/20240128/pariste-iklim-aktivistleri-mona-lisa-tablosuna-corba-atti-1080125224.html

Paris'te iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı

Paris'te iklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna çorba attı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna, 'sağlıklı ve sürdürülebilir gıda... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T16:28+0300

2024-01-28T16:28+0300

2024-01-28T16:28+0300

dünya

sanat

mona lisa

iklim aktivistleri

saldırı

louvre müzesi

paris

fransa

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi yine bir protesto gösterisine sahne oldu. Müzede sergilenen ve dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna 2 aktivist çorba fırlattı. Tişötlerinde “gıda tepkisi” yazan aktivistler, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep etti. Kurşun geçirmez bir camla korunan tablo, saldırıdan herhangi bir zarar görmedi.Tablo birçok kez saldırıya uğradıMona Lisa tablosu, 1950’lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı. Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşungeçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı. Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları “Dünya’yı düşünmeye” çağırmıştı.Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya’nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220530/mona-lisaya-pastali-saldiri-siz-sanatcilar-biraz-da-gezegeni-dusunun--1056808860.html

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sanat, mona lisa, iklim aktivistleri, saldırı, louvre müzesi, paris, fransa