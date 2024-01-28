https://sputniknews.com.tr/20240128/istanbuldaki-gayrettepe-kagithane-metro-hatti-yarin-acilacak-1080114642.html
İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak
İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-28T11:04+0300
2024-01-28T11:04+0300
2024-01-28T11:04+0300
türkiye
metro
istanbul
abdulkadir uraloğlu
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Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/gayrettepe-kagithane-metro-hatti-pazartesi-gunu-hizmete-giriyor-1080060925.html
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metro, istanbul, abdulkadir uraloğlu
metro, istanbul, abdulkadir uraloğlu
İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Hattın açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle 29 Ocak Pazartesi saat 11.00'de yapılacağı bilgisini veren Uraloğlu, "İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.