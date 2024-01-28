https://sputniknews.com.tr/20240128/israil-ordusu-lubnana-karsi-kuzey-cephesinde-savas-hazirliklarini-artirdigini-duyurdu-1080109595.html

İsrail ordusu, Lübnan'a karşı kuzey cephesinde savaş hazırlıklarını artırdığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'a karşı kuzey cephesinde savaş hazırlıklarını artırdığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'a karşı kuzey cephesinde tabur düzeyinde şehir muharebesi ve gerçek mühimmatla savaş eğitimi hazırlıklarını artırdığını duyurdu. 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T00:06+0300

2024-01-28T00:06+0300

2024-01-28T00:06+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

lübnan

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

yoav gallant

hizbullah

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İsrail ordusunun açıklamasında, savaş hazırlıklarının Kuzey Bölge Komutanlığı tarafından geçen hafta yapıldığı, müfrezelerden başlamak kaydıyla, piyade ve istihkam birlikleri, tankçı ve topçuların da katıldığı taburlar düzeyinde birliklere yoğun eğitimler verildiği belirtildi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant birçok kez, kuzey sınırı ötesinde Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı savaş açılmasına dair açıklamalarda bulunmuştu.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 171 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240127/filistin-adalet-bakani-uluslararasi-adalet-divaninin-karari-israile-hukuki-bir-darbedir-1080106027.html

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israil, israil-filistin, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, yoav gallant, hizbullah